Fußball : „Es liegt jetzt an uns“

Üxheim-Leudersdorf Im Titelrennen der Fußball-Kreisliga A hat der TuS Ahbach wieder Hoffnung geschöpft. Ein Duell, das Mitte Mai stattfindet, könnte vorentscheidenden Charakter haben.

Sieben Zähler beträgt der Rückstand des Rangzweiten auf Schleid zwar noch, der TuS ist aber zwei Spiele im Rückstand. Die Ahbacher Verfolgungsjagd könnte am 14. Mai im vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga gipfeln, wenn es auf dem Leudersdorfer Kunstrasen zum Showdown gegen Schleid kommt. Spielertrainer Daniel Clausen, der bis zu seiner Heirat am 22. Februar Lochen hieß und dann den Nachnamen seiner Frau angenommen hat, sieht die Lage so: „Es liegt jetzt an uns. Wir sind durchaus in der Lage, aus eigener Kraft noch Meister zu werden, wenn wir alle Spiele gewinnen.“