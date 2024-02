Die Geschichte des Hochspringers Rostyslav Kaperyz Ukraine, Ägypten, Trierer Exil: Wenn das Leben auf den Kopf gestellt wird

Ein bisschen abschalten, ein bisschen Sonne tanken – das war der Plan. Einen Tag vor dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 flog Rostyslav Kaperyz mit seiner Mutter in den Urlaub nach Ägypten – ein bisschen auf Geheiß seines Vaters, der aufgrund der Nachrichten- und Informationslage in der Ukraine ein mulmiges Gefühl und eine böse Vorahnung hatte. Aber vor allem auch deshalb, weil die Auszeit eigentlich schon einen Monat vorher geplant gewesen war, doch zu diesem Zeitpunkt war Kaperyz‘ Pass abgelaufen. Deshalb wurde der Urlaub verschoben.