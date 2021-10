Fußball-Oberliga : Ungebremste Torlaune: Eintracht Trier siegt 4:1 gegen den FCK II

Trier Die Moselaner bleiben in der Nordgruppe das Maß aller Dinge. Ein Spieler schießt sich aus seinem Tief – und das gesamte Team schickt Grüße an einen Pechvogel.

Effizienz schlägt Ballbesitz: Auf diesen Nenner lässt sich der Trierer Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern II bringen. Die Pfälzer hielten häufig das Spielgerät in ihren Reihen, aber vielfach in einem Bereich, der für die Trierer ungefährlich war.

Wenn die Eintracht den Vorwärtsgang einlegte, wurde es dagegen mehr als einmal brenzlig für die Gäste. Die Konsequenz: drei Treffer schon zur Halbzeit. In der neunten Minute trug sich Edis Sinanovic in die Torschützenliste ein. Nach Zuspiel von Robin Garnier brachte er den Ball über die Linie – sein zweites Tor im zweiten Oberliga-Spiel hintereinander.

Beim anschließenden Jubeln dachten die Eintracht-Akteure an ihren Mitspieler Tim Garnier, der mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate ausfallen wird. Sie hielten ein Trikot mit dessen Namen in die Luft. Später schickte Robin Garnier noch eine persönliche Aufmunterung an seinen Bruder, als er bei seiner Auswechslung in der 73. Minute das Trikot auszog, wodurch ein weiteres Jersey darunter mit dem Namen von Tim zum Vorschein kam. Parallel zeichnete Robin Garnier mit seinen Fingern ein Herz in die Luft.