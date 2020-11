US-Nationalteam : Melvin Wheaton vom TuS Daun träumt von der Handball-WM

Daun Der 25-Jährige hofft auf einen Platz im US-Team für die Titelkämpfe in Ägypten. Nervös macht ihn auch die Präsidenten-Wahl.

Der Blick von Melvin Wheaton ging am Mittwoch immer und immer wieder aufs Handy-Display. Und dort auf die Wahl-Landkarte der USA. Gibt’s bei der Präsidentenwahl neue Ergebnisse aus den Bundesstaaten? Und was bedeuten sie im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden?

Nervös macht ihn zurzeit nicht nur, wie es politisch in den USA weitergeht, sondern auch eine sportliche Entscheidung. Wheaton spielt Handball beim Oberliga-Aufsteiger TuS Daun und war über Umwege und dank manch glücklicher Fügung im vergangenen Jahr überraschend zum US-Handball-Nationalspieler geworden (der TV berichtete). Wheaton feierte im April 2019 sein Debüt bei einem Turnier in der Dominikanischen Republik.

Trotz eines Kreuzbandrisses, der ihn danach einige Monate aus dem Rennen genommen hatte, ist Wheaton weiterhin im Dunstkreis der US-Auswahl – und damit potenzieller Kandidat für den Kader der Vereinigten Staaten für die Handball-Weltmeisterschaft, die im Januar in Ägypten ausgetragen werden soll. Da coronabedingt kommende Woche ein geplantes Qualifikationsturnier für Nationen aus Nordamerika und der Karibik ausfallen muss, hat der Weltverband den USA das WM-Ticket nun so zugesprochen. Zum einen, da die USA vom Papier her stärkte Nation im Quali-Turnier gewesen wären. Und zum anderen, weil die Vereinigten Staaten für die weltweite Verbreitung des Handballs als wichtiger Markt angesehen werden – auch vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 2028, die in Los Angeles ausgetragen werden.