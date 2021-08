Fußball : Ein Spiel, das drei Gewinner haben wird

Utscheid Wenn die Lotto-Elf mit vielen früheren bekannten Fußballern in der Südeifel spielt, geht es um weit mehr als das nackte Ergebnis.

Die (coronabedingten) Hindernisse sind beiseite geräumt: Die mit zahlreichen früheren Bundesliga- und sogar Nationalspielern gespickte Lotto-Elf unter der Leitung von Trainer und 1980er Europameister Hans-Peter Briegel sowie dem aus Dudeldorf in der Südeifel stammenden Teammanager Edgar Schmitt tritt am Freitag, 27. August, 19 Uhr, auf dem Rasenplatz in Utscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) an. Es werden rund 500 Zuschauer erwartet. Tickets gibt es für all jene, die getestet, genesen oder geimpft sind.