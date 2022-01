Spielbetrieb im Verband Rheinland : Keine längere Corona-Pause: Handballer legen wieder los

Im Handballverband Rheinland endet am Freitag die Anfang Dezember eingelegte, coronabedingte Spielpause. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Region Nicht nur im Bereich der Rheinland-Pfalz/Saar-Oberligen, auch in den Spielklassen, die vom Handballverband Rheinland (HVR) verantwortet werden, geht der Spielbetrieb weiter. Nach einer coronabedingten Unterbrechung, die von Anfang Dezember bis jetzt vorgenommen worden ist, geht‘s an diesem Wochenende in den HVR-Ligen wieder los.

Diese Entscheidung, die laut Verbandsangaben vom HVR-Präsidium und den Vorsitzenden der Spielbereiche einstimmig gefasst wurde, wird angesichts der aktuell enorm hohen Inzidenzen durchaus kritisch gesehen und wird auch nicht von allen Vereinen geteilt.

Auf der Homepage des HVR verteidigt Verbandspräsident Peter Josef Schmitz die Entscheidung mit einem flammenden Appell. So verweist er auf eine während des Lockdowns im vergangenen Jahr von den Sportverbänden immer wieder getätigte Aussage, nach der der Sport kein Problem in der Pandemie, sondern ein Teil der Lösung ist. „Diese Ansicht teile ich noch immer, besonders in Hinsicht auf die Kinder und die Jugend“, sagt Schmitz.

Die geltenden 2G-plus-Regeln für Sportler (und 2G mit Maskenpflicht für Zuschauer) böten einen weitaus besseren Schutz, als es in anderen Lebensbereichen (zum Beispiel bei 3G am Arbeitsplatz oder durch die Maskenpflicht im Supermarkt) der Fall sei.

Ein Hinausschieben des Re-Starts im regionalen Handball über den 15. Januar hinaus berge zudem die Gefahr eines Saisonabbruchs und damit eines erheblichen Mitgliederschwunds.

Außerdem hätten ihm die Präsidenten des Handballverbands Saar (dort wurde die Saison zuletzt ohne Unterbrechung fortgesetzt) und des pfälzischen Handballverbands (dort wurde lediglich an einem Wochenende pausiert) bestätigt, dass es keine Vorfälle im Zusammenhang mit Covid gegeben habe.

Ergänzend verweist Schmitz auf Passagen des Schreibens an die Vereine der RPS-Oberligen im Zuge des Beschlusses über die Fortsetzung des dortigen Spielbetriebs, von deren Richtigkeit er auch am heutigen Tag noch überzeugt sei. Dort heißt es unter anderem: „Wir haben natürlich eine Verantwortung gegenüber der Gesundheit unserer Mitglieder, aber genauso haben wir eine Verantwortung gegenüber der Zukunft unseres Sports und gegenüber der Jugend, die in unseren Augen nicht schon wieder auf ihren Sport, ihre Mannschaft und das Zusammenkommen mit ihren Freunden in ihren Vereinen verzichten sollen. Wir werden mit diesem Beschluss nicht den Interessen aller entsprechen, das ist uns wohl bewusst, aber wir sind der Auffassung, dass wir – solange es die Politik erlaubt – auch spielen sollten. Und da der Gesetzgeber unseren Sport weiterhin erlaubt, sollten wir uns nicht selbst die Tür verschließen und den Ast absägen, auf dem wir sitzen.“