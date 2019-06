Bogenschießen : Viele Medaillen für Bezirks-Starter

Altenkirchen Bei den Landesverbandsmeisterschaften im Feldbogenschießen in Altenkirchen haben die Schützen des Bezirks Trier bewiesen, dass sie in dieser Disziplin zu den besten Bogenschützen des Rheinischen Schützenbunds gehören.

Bei den Schützen mit dem Compoundbogen sind die Müllenborner eine Bank für Medaillen. Sie holten mit Kerstin Weyand in der Damenklasse (375 Ringe) und mit der Herrenmannschaft (Andreas Reuter, Sven Schmitz und Dirk Overfeld) Gold. Silber sicherten sich in ihren Klassen Andrea Thiex (339 Ringe) und Andreas Reuter (376 Ringe). Bronze ging im Einzel an Dirk Overfeld (373 Ringe). Daniel Schleimer (St. Seb. Trier, 316 Ringe) wurde Erster in der Juniorenklasse Compound.

In den Klassen mit dem Recurvebogen dominieren vor allem im Nachwuchsbereich die Bogenschützen der TG Konz. So siegten David Schulz in der Schülerklasse A (253 Ringe) und Thorsten Resch in der Jugendklasse (268 Ringe). Rafael Kuhn erreichte in der Juniorenklasse Platz eins (235 Ringe), Chantal Faber belegte dort Platz drei.