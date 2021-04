Serie „Sooo ein Tag“ : Verfrühter Startschuss leitet Erfolgsstory ein

Ideales Laufwetter lockte am Pfingstsamstag 2019 mehr als 800 Aktive und zahlreiche Zuschauer zum Mitternachtslauf mit großem Rahmenprogramm nach Kröv. Coronabedingt müssen sie an der Mittelmosel seitdem passen – auch zum Leidwesen von Initiator Manfred Engels (Bild oben rechts). Der Rebensaft spielt bei der nächtlichen Veranstaltung traditionell eine große Rolle. So werden die Gewinner in Wein aufgewogen. Foto: Holger Teusch

Kröv Das „Kröver Reich“ garantierte den Menschen an der Mittelmosel jahrhundertelang Privilegien und Unabhängigkeit. Auch beim Mitternachtslauf gingen die Kröver ihren eigenen Weg. Was der Besuch der örtlichen Volkstanzgruppe in Schweden mit der vor 36 Jahren erstmals initiierten Veranstaltung zu tun hat, erfahren Sie im nächsten Teil unserer Serie „Sooo einTag“.

Was wäre gewesen, wenn? Wenn kurz vor Mitternacht am 25. Mai 1985 in Kröv nicht urplötzlich der Startschuss gefallen wäre? Wahrscheinlich hätte die Kröver Mitternachtslauf-Premiere mit einem Skandal geendet. Hunderte Läufer hätten unverrichteter Dinge und verärgert den Heimweg antreten müssen. Eine der stimmungsvollsten Veranstaltungen der Region, die von Beginn an Sport, zirkusreife Straßenartistik und Geselligkeit miteinander verknüpfte, wäre wohl eine kleine Fußnote in der Kröver Ortsgeschichte, jedoch nie deutschlandweit bekannt geworden.

Aber während Heidi Engels in dieser Pfingstsamstagnacht noch mit den Polizisten redete, die die Ordnungsmäßigkeit des Läuferauflaufs überprüfen wollten, ertönte plötzlich der Startschuss – und die Mitternachtsläufer waren nicht mehr aufzuhalten. „Wir hatten eigentlich keine Genehmigung“, weiß Heidi Engels Mann Manfred heute. Der Antrag lag noch in einer Schreibtischschublade des damaligen und 2008 verstorbenen Kröver Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Theo Breidbach. Ob versehentlich oder angesichts befürchteter (zu) hoher Auflagen – nach mehr als drei Jahrzehnten kann (oder will?) das auch heute noch niemand sagen.

Extra Spätere Weltrekordlerin siegt bei der Premiere Als Erste in Mitternachtslauf-Wein aufgewogen wurden die spätere 100-Kilometer-Weltrekordlerin Birgit Lennartz aus St. Augustin bei Bonn und der ehemalige deutsche Crosslauf-Mannschaftsmeister Robert Freimark aus Darmstadt. Der allererste Gewinner beim Mitternachtslauf war ein Kröver. Axel Steuer vom ausrichtenden Turnverein gewann 1985 als Zehnjähriger den Bambinilauf, dem traditionell ersten Wettbewerb des Abends. Detailliert erinnern kann sich der mittlerweile 45-Jährige zwar nicht mehr an dieses Rennen, losgelassen hat ihn der Mitternachtslauf aber seitdem nicht mehr. Zunächst als Läufer, später als Helfer und zusätzlich als Zweiter Vorsitzender des TV Kröv.

Der ungenehmigte Startschuss war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Ein Jahr zuvor war das Ehepaar Engels mit der Kröver Volkstanzgruppe zu einem Trachtentreffen nach Schweden gefahren. Nach ihrem Auftritt besuchten die Moselaner ein Straßenfest in einem Stockholmer Stadtteil.

Integriert waren auch Laufwettbewerbe. „Es war eine Atmosphäre wie verrückt, wie Karneval“, erinnert sich Manfred Engels. „Auf der Nachhausefahrt habe ich zu meiner Frau gesagt: Das machen wir auch in Kröv.“ Seine Gattin war zuerst skeptisch: „Du bist verrückt, hat sie gesagt. Aber dann hat das Ganze Hand und Fuß gekriegt.“ Der langjährige Bernkastel-Wittlicher Leichtathletik-Kreisvorsitzende Ludwig Beißel aus dem benachbarten Kinheim-Kindel sorgte dafür, den Mitternachtslauf in Läuferkreisen bekanntzumachen.

Manfred Engels Foto: Holger Teusch

Der Traben-Trarbacher Rolf Zang, gegen den Engels schon 1951 auf einem Gau-Turnfest im 50-Meter-Lauf angetreten war („Der Rolf war immer schneller.“) kam mit seiner ganzen Familie und übernahm die Lauf-Auswertung. Heidi und Manfred Engels’ Sohn Christoph hatte schon vor 35 Jahren viele Kontakte in der Artisten- und Straßenkunstszene, um ein hochwertiges Unterhaltungsprogramm zwischen den einzelnen Rennen zu organisieren.

„An so etwas hatte sich bis dahin noch nirgendwo jemand gewagt“, sagt Manfred Engels. Dass der Rebensaft eine große Rolle spielen muss, war von Anfang an und gerade Mitte der 1980er Jahre, auf dem Höhepunkt des Glykolwein-Skandals, klar. „Zu der Zeit war das ganz schlimm. Niemand wollte mehr an der Mosel Wein trinken“, erinnert er sich an die für die Winzer so schwierigen Zeiten.

Jeder Teilnehmer erhält deswegen seit jeher einer Flasche Wein (für Kinder und Jugendliche gibt es Traubensaft). Die Mitternachtslauf-Gewinner werden in einer vom Kröver Walter Steuer aus einem Fuderfass gebauten, großen Waage aufgewogen. Wichtig: Außer beim Startschuss hatte man bei der Premiere auch Glück mit dem Wetter. Die Kröver verbrachten den Abend jenes 25. Mai 1985 bestens gelaunt vor ihren Häusern auf der Straße, grillten, feuerten die Läufer an und sorgten so für die einzigartige und allseits geschätzte Atmosphäre. „Wenn es beim ersten Mal gleich geregnet hätte, weiß ich nicht, ob wir den Mut gehabt hätten, das noch einmal anzugehen“, muss Heidi Engels zugeben.

Mitternachtslauf Kröv Foto: Holger Teusch

So ein Tag Foto: Grafik