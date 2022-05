Turnen : Vier fürs Land, eine für Deutschland

Niederwörresbach Vier Turnerinnen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich qualifizieren sich für Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Kröverin Annie Heil vertritt den VfL Traben-Trarbach beim Deutschlandcup.

(teu) Mit den Verbandstitelkämpfen starteten die Turner am vergangenen Wochenende im Landesleistungszentrum Niederwörresbach nach zwei Jahren ohne Wettkämpfe wieder richtig in eine Meisterschaftssaison durch. Vier Turnerinnen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich qualifizierten sich mit vorderen Platzierungen für die rheinland-pfälzischen Landestitelkämpfe.

Vorne mitturnen dürfte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nach ihrer Vorstellung am vergangenen Wochenende in Niederwörresbach auch die noch der Altersklasse der Unter-14-Jährigen angehörende Eva Weyand. Für die Zwölfjährige vom TV Morbach war es nach der langen Wettkampfpause wegen Corona die erste Verbandsmeisterschaft. Die wie Heil am Landesleistungszentrum von Christina Georg und Silke Franzmann betreute Sportlerin überzeugte bereits mit etlichen schwierigen Elementen im Bodenturnen, am Stufenbarren, beim Sprung und auf dem Schwebebalken.