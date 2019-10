Trier Erst nach einer Roten Karte gegen Gästespieler Umlauf kommt das SVE-Offensivspiel ans Laufen.

Was für ein Brustlöser. Danach fielen die Tore so wie die Kastanien an den Bäumen rund ums Moselstadion. 83. Minute: Dominik Kinscher erzielte per Foulelfmeter (Lukas Paulus hatte Ömer Kahyaoglu gelegt) in souveräner Manier das 2:0. 88. Minute: Jan Brandscheid machte endgültig den Deckel drauf – mit seinem ersten Saisontor in lange Eck markierte er das 3:0. Bei ,Brandy‘ schien der Knoten geplatzt: In der ersten Minute der Nachspielzeit ließ er sehenswert sein zweites Tor folgen.