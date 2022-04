Nürburgring-Legende : Volker Strycek: Zwischen Fuchsschwanz und Elektro-Corsa

Volker Strycek (oben) und der berühmte Fuchsschwanz-Manta (Bild unten). Foto: Jan Brucke/VLN/Jan Brucke

Nürburgring Kein Nordschleifen-Pilot vereint Motorsport-Gene, Technik und Wissenschaft so sehr wie die Opel-Motorsport-Chef. Ein Porträt mit Blick auf das 24-Stunden-Rennen in der Eifel in einem Monat.

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Die Optik dieses Fahrzeugs ist legendär. Und der Mann hinter dem Steuer ist es nicht minder. Viele Inhaber der Rennlizenz für die Nordschleife sind durch seine Schule gegangen. Und noch heute, mit mittlerweile 64, ist er einer der wenigen, die technisches Verständnis und fahrerisches Können zusammen so ,auf die Piste‘, in den Hörsaal und ins Lehrbuch bringen wie er: Volker Strycek ist mehr als ,nur‘ Opel-Motorsport-Chef.

Trotz der mächtigen GT3-Boliden aus den Häusern Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Aston Martin, Ferrari oder Glickenhaus – kein Auto hat mehr Freunde bei den eingefleischten Nordschleifenbesuchern als dieses: Der Opel Manta von Kissling Motorsport mit dem wehenden Fuchsschwanz an der Antenne ist ein Relikt aus grauer Vorzeit. Aus der Mitte der Fans. „Manta, Manta“, der legendäre Kultfilm mit Tina Ruland und Til Schweiger aus dem Jahr 1991 hat sich über die Jahrzehnte gehalten. Genauso wie die liebgewordenen Klischees über Goldkettchen tragende Besitzer und Beifahrerinnen. Das Auto – ein Alltags-Coupé, das den Namen eines Rochens trägt - rief Autoproll-, Friseurinnen- und Blondinenwitze hervor. Es fror über Jahrzehnte einen Zeitgeist ein. Auch dank Volker Strycek. „Wenn man heute sieht, wie Leute nicht nur meines Alters die Foto-Handys zücken, wenn der Fuchsschwanz-Manta kommt, dann erinnere ich mich gerne an diese Zeit. Es war eine richtige Manta-Manie. Wenngleich sie auch nicht unbedingt zum Renommee der Marke beigetragen hat“, sagt Strycek.

Der Opel, gebaut in Bochum, war eine Art Bergarbeiter-Bentley. Strycek, 1957 in Essen, geboren, kam über einen Umweg zu den Rüsselsheimern. Bevor er von 1989 bis 1996 in der damaligen DTM für Opel fuhr, gewann er die Deutsche Produktionswagenmeisterschaft in einem BMW 635 CSi. Es war die Vorgängerin der späteren DTM, in der er das Opel-Werksteam positionierte. „Jede Epoche der DTM, die ich erlebt habe, hat neue Herausforderungen und technologische Neuerungen gebracht. Für mich ist sie die Formel 1 der Tourenwagen“, umriss Strycek 2014 zum 30-jährigen Bestehen der Serie deren Bedeutung. Und damit auch seine eigene.

Nach seiner Fahrerkarriere stieg der Vater zweier Kinder, mit denen er regelmäßig VLN-Rennen bestritt, als Manager und Sportchef bei Opel ein. Kaum jemand genießt unter den Nordschleifen-Piloten einen so hohen Respekt wie der Mann, der Theorie und Praxis in sich vereint wie kein Zweiter. Strycek fährt im Fast-Rentenalter immer noch Rekorde auf der Nordschleife. Er stimmt dort Neuvorstellungen ab und ist gleichzeitig Leiter Technik der Langstreckenmeisterschaft VLN, Geschäftsführer des Opel Performance Centers, AvD-Sportpräsident und lehrt an der Technischen Universität Berlin. Vor allem aber ist er eines: Rennfahrer mit Herz und Seele. „Volker ist Rennfahrer und Techniker gleichermaßen mit jahrzehntelanger Erfahrung. So was in dieser Konstellation ist einzigartig“, sagt Gerald Schlüter, der Generalbevollmächtigte der VLN OHG.

VLN Langstreckenmeisterschaft Nuerburgring 2019, 44. DMV Muensterlandpokal (2019-10-26): #601 - Olaf Beckmann, Peter Hass, Volker Strycek (Opel Manta) - H2 Foto: Jan Brucke/VLN/Jan Brucke

Im Zuge der Neuausrichtung des Konzerns hat sich der passionierte Motorsportler jetzt vor allem den ersten vollelektrischen Markenpokal der Welt vorgenommen. Gemeinsam mit dem amtierenden Deutschen Rallyemeister Marijan Griebel fährt er den Corsa e-Rallye.

Der Corsa wird sicherlich nie mit Fuchsschwanz an der Antenne auf eine Wertungsprüfung fahren. Aber das war ja auch eine andere Zeit.