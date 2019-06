TV-Aktion : Volkslauf Oberweis: Startplatz-Gewinner stehen fest

Oberweis Der Trierische Volksfreund als Medienpartner hat gemeinsam mit dem Sportverein Oberweis Startplätze für den Hauptlauf und den Jedermannlauf beim Internationalen Oberweiser Volkslauf am Donnerstag, 20. Juni, verlost.

Die Wettbewerbe in Oberweis gehören zu den traditionsreichsten Laufveranstaltungen in der Eifel. Bereits zum 28. Mal starten am 20. Juni Läufer und Walker im Bitburger Land. Der Hauptlauf ist Teil des Bitburger Läufercups. Wegen Bauarbeiten kann in diesem Jahr die Prümbrücke nicht genutzt werden. Aber auch die etwas veränderte Strecke ist amtlich vermessen und gut ausgeschildert.