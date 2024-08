Erfolgreiche Schülerinnen Volleyball: Die unglaubliche Erfolgsgeschichte des SV Gonzerath

Ist sie die Mutter oder doch eher die Oma des Erfolgs in Gonzerath? „Mir egal, schreiben Sie, was Sie wollen“, sagt Lydia Palamarenko und lacht. Na gut, dann eben beides. Denn eins ist klar: Ohne sie, die Trainerin der Volleyballmannschaft des SV Gonzerath, wäre die Mannschaft heute nicht in der Rheinland-Pfalz-Liga, wäre nicht jede Saison aufgestiegen, hätte in der Vorsaison bestimmt nicht nur ein Spiel verloren. Und die Erfolgsgeschichte soll weitergehen.