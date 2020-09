Weltrekordversuch : Volleyball: Nächster Aufschlag in Wittlich im Mai 2021

Volleyball: Nächster Aufschlag in Wittlich im Mai 2021

Wittlich Team aus der Region nimmt zweiten Anlauf für Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Als neuer Termin wurde der 24. bis 29. Mai festgezurrt – einen entsprechenden Vertrag haben kürzlich Mitglieder des Weltrekord-Teams, Edmund Linden (Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Benefiz­Radler e.V) und Wittlichs Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch unterzeichnet. Ziel der Volleyballer ist es, sich im Eventum Wittlich mit 121 Stunden non stop Volleyballspielen einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zu sichern und damit die weltweite Bestmarke zurück in die Region Trier zu holen (der TV berichtete). Der bisherige Rekord liegt bei 101 Stunden, gehalten seit 2017 von einer niederländischen Equipe. Zuvor hatten sich im Jahr 2013 zehn Volleyballer aus der Region Trier in Osburg mit 89 Stunden Dauer-Volleyball ins Guinness-Buch gespielt.