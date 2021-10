Voltigieren : Deutsche Meister kommen vom TuS Fortuna Saarburg

Hannah Bidon und Jana Schuhmacher sind Deutsche Junioren-Meister im Doppelvoltigieren. Das Foto oben zeigt sie mit Longenführerin Carolin Noner und Pferd Enzo. Auf dem Bild weiter unten ist das Duo im Einsatz in Timmel. Das Senior-Team des TuS erreichte unterdessen bei der Deutschen Voltigier-Meisterschaft in Verden Rang neun (Bild ganz unten). Foto: TuS Fortuna Saarburg/Maren Noner

Timmel/Verden/Saarburg Hannah Bidon und Jana Schuhmacher krönen bei den nationalen Jugend-Titelkämpfen ihre bisherige Karriere. Darüber hinaus hinterlassen weitere Starterinnen des TuS einen guten Eindruck.

Ihr Motto war letztlich Programm: Zur Musik von Queen (,I want it all’) zeigten Hannah Bidon und Jana Schuhmacher im Doppelvoltigieren bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im ostfriesischen Timmel ihr Können. Das Duo vom TuS Fortuna Saarburg wollte alles – und bekam alles. Nämlich den Titel des Deutschen Meisters, nach einer blitzsauberen Vorstellung mit Pferd Enzo, an der Longe geführt von Carolin Noner.

Im Einzelvoltigieren erreichte Emelie Hendle auf Botilas (an der Longe von Stephanie Kohl) im Finale Platz 16. Michelle Husser landete auf Rang 33 (auf Nabucco, ebenfalls longiert von Stephanie Kohl). Ellen Husser erkämpfte sich in der sogenannten Pilotprüfung für Einzelvoltigierer der Klasse U 21 nach einer sauberen Technikkür im finalen Umlauf Platz elf. Sie wurde vorgestellt von Stephanie Kohl auf dem ausdrucksstarken Wallach Botilas.

Bei der Deutschen Voltigier-Meisterschaft in Verden waren vom TuS Fortuna Saarburg das Senior-Team (in der schweren Leistungsklasse S) sowie im Einzel Ellen Husser am Start. Das Team mit Maren Suder, Lisa Göler, Anna Schlegel, Michelle Husser, Ellen Husser und Jule Klostermeier erreichte das Finale und landete im Endklassement auf Platz neun. Die Equipe turnte auf Botilas an der Longe von Stephanie Kohl.