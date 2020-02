Turnen : Von der Rückenschaukel bis zum Überschlag

Hermeskeil Beim Kinderturnfest des Gaus Mosel-Saar in Hermeskeil beeindruckt der Nachwuchs durch Kraft und Konzentration.

Volle Halle, tosender Applaus und ein glücklicher Turnernachwuchs: So hatte es sich das Team des Turngaus Mosel-Saar das Kinderturnfest gewünscht (TV berichtete bereits kurz in einer Teilausgabe). Ebenfalls positiv: Der TV Hermeskeil zeigte wieder einmal, dass er der Ausrichtung einer solch großen Veranstaltung vollauf gewachsen ist.

Aus fünf Geräten durften sich die Teilnehmenden drei aussuchen, an denen Übungen unterschiedlicher Schwierigkeit gezeigt wurden. Geturnt wurde unter den Augen der Kampfrichter. Mehrere Hundert Zuschauer folgten ferner dem Turnspektakel. So gab es am Boden von der Rückenschaukel bis hin zum Handstützüberschlag viele schöne Elemente zu bestaunen. Am Schwebebalken zeigten die Aktiven, dass man schwierige Elemente auch auf diesem schmalen Zittergerät turnen kann – wenn Mut und Körperspannung stimmen. Am Sprung wurden Flugrollen und Sprünge in den Handstand auf dem bis zu einen Meter hohen Mattenberg präsentiert.