Radsport : Von virtueller Tour de France zu realen Rennen

Auf der vierten Etappe der virtuellen Tour de France lag der Avatar von Hannah Ludwig zeitweise an der Spitze des Feldes. Foto: TV/Holger Teusch

Braunwald/Traben-Trarbach Profi-Radsportlerin Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach nahm an der virtuellen Tour de France teil. Am Donnerstag und Sonntag fährt die 20-Jährige wieder auf realen Straßen Rennen in Spanien.

Getrennt und doch gemeinsam, die virtuelle Tour de France hat nach Hannah Ludwigs Meinung ihr Team Canyon-SRAM in der Corona-Krise zusammengeschweißt. „In den drei Wochen fühlt man sich wieder sehr mit den Team-Kolleginnen verbunden“, sagt die Profi-Radsportlerin aus Traben-Trarbach. Dass, obwohl sie die erste Etappe auf dem Rollentrainer in Traben-Trarbach und die vierte in den Schweizer Bergen mitfuhr. Teamkollegin Alexis Ryan musste die Zeitverschiebung in den USA, Jess Pratt in Australien meistern.

Spaß habe es allemal gemacht, sagt Hannah Ludwig: „Ich finde das Zwift-System (Anmerkung: über diese kommerzielle Plattform wurden die virtuellen Rennen abgewickelt) ganz cool und mache es super gerne. Für die Tour de France wurde extra eine neue Welt designed. Super schön.“ Entsprechend dem Spaßfaktor liefen die beiden Etappen gut für die 20-Jährige. Am ersten Tag fuhr ihre Teamkollegin Tanja Erath ins grüne Trikot der Punktbesten. Hannah Ludwigs Avatar konnte sich das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin überstreifen. „Das hatte ich nicht erwartet, weil ich gerade eine harte Trainingsphase hinter mir hatte. Aber ich fühlte mich stark und habe die Rennen im Team genossen.

Der Aufwand für die virtuellen Rennen sind allerdings groß. Damit die Leistung auf dem Rollen-Ergometer mit der munter realen Bedingungen gemessenen weitestgehend übereinstimmt, müssen die Fahrerinnen vorher Testintervalle über eine, fünf und 20 Minuten fahren. Außerdem müssen sie sich mehrmals in den 24 Stunden vor dem Rennen wiegen. Denn weil das Programm die virtuell erzielte Geschwindigkeit anhand der erzielten Leistung in Watt pro Kilogramm errechnet, spielt das Körpergewicht eine große Rolle. „Selbst ein bis zwei Kilo machen da einen Riesenunterschied“, sagt Hannah Ludwig. Und dann muss natürlich die Internet-Verbindung stabil und schnell sein.

Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach (rechts) nahm an der virtuellen Tour de France teil, freut sich aber auf reale Radrennen wie hier mit ihrer Teamkollegin beim Team Canyon-SRAM Tanja Erath. Foto: privat

Bis vergangenen Dienstag trainierte die Hannah Ludwig in Braunwald in den Schweizer Bergen mit dem Anstieg zum fast 2000 Meter hohen Klausenpass vor der Haustür. Am Dienstag ging es mit dem Auto ins spanische Baskenland zu den ersten realen Rennen. „Es sieht eigentlich ganz gut aus im Moment. Unsere Saison wurde ja verschoben und findet nun fast bis Dezember statt. Ich weiß, dass ich am Donnerstag und Sonntag Rennen fahre“, erzählt Sportlerin vom RSC Stahlross Wittlich (Anmerkung: Rennen am 23. Juli und 26. Juli). Als amtierende U-23-Europameisterin im Einzelzeitfahren hofft sie außerdem auf eine Nominierung für die vom 24. bis 28. August in Plouay in der Bretagne geplanten Europameisterschaft.

„Ich bin auf die ersten Rennen gespannt, weil man hat ja noch gar keine Rennhärte“, sagt Hannah Ludwig. Die virtuellen Vergleiche bedeuten zwar jeweils rund eine Stunde maximale Belastung, die reale Rennerfahrung ganz kompensieren kann man dadurch aber nicht. Während Hannah Ludwig im vergangenen Jahr 5000 Renn-Kilometer sammelte, waren es 2020 nur im Januar und Februar nur etwas mehr als 600.

