Fußball : Vorfreude bei der Eintracht: Dieser Trierer kehrt zum SVE zurück - folgen zwei weitere Ex-Akteure?

Foto: TV/Eltges, Stefanie

Trier Auch wenn noch nicht feststeht, ob Eintracht Trier kommende Saison weiterhin in der Fußball-Oberliga spielt oder in die Regionalliga aufsteigt, kommt Bewegung in die Kaderplanung. Ein Neuzugang wird dabei ein alter Bekannter sein.