Fußball-Rheinlandpokal : Lust, Freude, Hexenkessel - die SG Ruwertal vor dem Duell mit Eintracht Trier

Kasel Wie der Bezirksligist seinem ,Spiel des Jahres’ entgegenfiebert.

Bei Eintracht Trier standen Spieler wie Christoph Buchner, Torge Hollmann, Milorad Pekovic oder Robin Koch im Team. Das zeigt: Der bis dato letzte Auftritt des SVE bei der SG Ruwertal liegt schon einige Zeit zurück. Genauer gesagt mehr als sieben Jahre. Damals gewann die seinerzeit in der Regionalliga angesiedelte Trierer Mannschaft ein Testspiel in Waldrach.

Nun kommt die Eintracht wieder zur SG Ruwertal, allerdings zu einem Pflichtspiel. Der Anlass: das Drittrundenmatch im Fußball-Rheinlandpokal am Mittwoch, 19.30 Uhr, auf dem Rasenplatz in Kasel. Spieler, Trainer, Funktionsträger und Fans – im Ruwertal sind alle heiß aufs Duell mit dem aktuellen Oberligisten. „Wir freuen uns alle darauf, es ist für uns das Spiel des Jahres“, sagt SGR-Geschäftsführer Christian Schmitz. Realistische Chancen auf ein Weiterkommen rechnet sich der Bezirksligist nicht aus, er will aber allen einen schönen Abend bereiten.