Mountainbike : Olympiasiegerin kehrt zum Vulkanbike zurück

Daun MTB-Olympiasiegerin Sabine Spitze ist die prominenteste Starterin unter mehr als 1200 angemeldeten Sportlern beim Vulkanbike-MTB-Marathon am Samstag (10.9.) rund um Daun.

Olympisches Flair kommt am Samstag (10.9.) in die Eifel. Sabine Spitz, Gewinnerin des Mountainbike-Rennens der Olympischen in Peking 2008 kehrt wieder in die Eifel zurück. Nicht mehr als Hochleistungssportlerin, aber weiterhin als Mountainbike-Enthusiastin geht die mittlerweile 50-Jährige aus dem Schwarzwald im sogenannten Halbmarathonrennen (65 Kilometer) des Vulkanbike-MTB-Marathons an den Start.