Der Streckenplan für die viertägige Deutschland-Tour (23. - 26. August) steht fest: Knapp ein Viertel der 737 Kilometer langen Strecke wird über Straßen im ehemaligen Regierungsbezirk Trier führen.

Gut einen Monat vor dem Start ist die finale Streckenführung der viertägigen Deutschland-Tour vorgestellt worden, die am Donnerstag, 23. August, mit der Etappe Koblenz - Bonn (157 Kilometer) beginnt. Als „Königsetappe“ beim Comeback der Rundfahrt gilt die 196 Kilometer lange 2. Etappe Bonn - Trier, die vor dem Poppelsdorfer Schloss eröffnet wird (24. August).

Über Meckenheim und Altenahr geht’s Richtung Nürburgring, weiter in den Vulkaneifelkreis über Müllenbach (55 Kilometer), Kelberg, Beinhausen und Daun (74 km). Die Strecke führt weiter über Eckfeld, Hasborn und Flußbach nach Wittlich (106 km). Die erste Bergwertung des Tages folgt über 2,5 Kilometer in Klausen. Das Peloton überquert die Mosel dann in Piesport (133 km), fährt weiter durch Neumagen-Dhron und macht sich dann auf den steilen Weg nach Naurath (151 km, mit Bergwertung). Es folgt via Lorscheid und Herl eine Sprintwertung in Thomm (162 km). Über Waldrach und Korlingen geht es nach Trier – und zwar rasant die Kohlenstraße runter und weiter zur Arena. Bevor dort die Zielankunft sein wird, steht aber noch eine 14 Kilometer lange Extrarunde durch Trier an – unter anderem über den Petrisberg. Ab 15.25 Uhr könnten dann die Ersten an der Arena ins Ziel kommen (Herzogenbuscher Straße) – das würde einem Schnitt von 41 Kilometer pro Stunde entsprechen.

Die 3. Etappe von Trier nach Merzig beginnt am Samstag, 25. August um 11.45 Uhr vor der Porta Nigra. Das Rennen geht aber erst richtig los, wenn das Peloton Trier in Richung Konz verlassen hat. Über Kanzem, Biebelhausen, Saarburg und Serrig geht’s bei Saarhölzbach (34 km) über die saarländische Landesgrenze, ab dort führt die Etappe noch über 140 weitere Kilometer, unter anderem über Dillingen und die Saarschleife bei Orscholz zum Etappenziel Merzig. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt dann auf der Schlussetappe vom hessischen Lorsch nach Stuttgart.

Damit macht die Deutschland-Tour Station in insgesamt fünf Bundesländern. In Trier ist am 24./25. August ein großes Rahmenprogramm geplant, unter anderem auf dem Viehmarkt.

Organisiert wird die Deutschland-Tour von einem Tochterunternehmen des Tour-de-France-Veranstalters Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Elf Teams aus der höchsten Radsport-Kategorie, der WorldTour, haben sich angemeldet. Zudem stehen elf weitere Mannschaften auf der Startliste.