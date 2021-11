Motorsport : Walter Voigt aus Konz: Der Berg ruft – noch immer

Walter Voigt posiert neben seinem NSU, Baujahr 1968. Der 69-Jährige aus Konz fährt immer noch Bergrennen. Seine Karriere begann in den 1970er Jahren. Das Porträt unten stammt aus dem Jahr 1979. Foto: Mirko Blahak

Konz Der Immobilienkaufmann kann auch mit 69 Jahren nicht vom Motorsport lassen. Warum er sich nach einer 26-jährigen Pause wieder hinters Lenkrad setzte, wie er dem deutschen Bergrennmeister 2021 zum Titel verhalf – und welche Premiere im kommenden Jahr anstehen könnte.

Durch eine Hintertür seines Immobilien-Büros in Konz geht es in die Garage, wo sein Schätzchen steht. Ein NSU, Baujahr 1968. Er ist der ganze Stolz von Walter Voigt. 2008 hatte er den Rennwagen von Manfred Spiess, Bruder des kürzlich verstorbenen, bekannten NSU-Motorentuners und Rennfahrers Siegfried Spiess, gekauft. Mit Freunden wurde das Gefährt acht Monate lang umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht. Heute zählt der Wagen, der (unüblicherweise) sowohl eine Renn- als auch Straßenzulassung hat, deutschlandweit zu den schönsten in der Szene.

Mit dem Kauf seinerzeit beendete Voigt eine 26-jährige Pause im Motorsport. Der selbstständige Immobilienkaufmann war im Jahr 1974 einer der Gründer des Motor-Sport-Clubs Konz. In einem NSU 1300 begann er, Bergrennen und Slaloms zu fahren. Später saß er in einem Simca sowie in einem Audi 50 am Steuer. Bei Bergrennen in Deutschland und Lu­xemburg fuhr Voigt, der stets von seiner Frau begleitet wurde, bis 1983 einige Klassensiege ein.

Dann die (vorläufige) Verabschiedung vom Motorsport. Der Beruf, die Familie und andere Sportarten (Tennis, Wasserski) hatten Priorität. Bis die einige Jahre in Trier Station machende Rallye Deutschland das Feuer in ihm wieder weckte. Mit dem Spiess-NSU ging es 2009 wieder an den Berg, seit drei Jahren steuert er einen VW Polo die Kurven hinauf – der NSU kommt vornehmlich bei Classic-Veranstaltungen zum Einsatz.

Die Zeiten haben sich geändert. Gab’s in den 1970er Jahren alleine in der Region Trier, im Saarland und in Luxemburg an die 20 Bergrennen pro Jahr, sind sie Rennveranstaltungen heute an einer Hand abzuzählen. „Das ist der Lauf der Zeit“, sagt Voigt. Er denkt gerne an frühere Rennen zurück: „Bergrennen sind der Motorsport des kleinen Mannes. Der Zusammenhalt, die Gemeinschaft waren für viele fast wichtiger als die Rennen selber. Wenn ich alleine an das Fahrerlager beim Bergrennen in Piesport am Sportplatz denke – was war das schön. Und in den Siegerpokalen war eigentlich immer etwas zu Trinken drin.“

Die Kosten sind explodiert, etwa für Versicherungen, für Streckensicherungen. Zudem finden sich vielerorts nicht mehr die benötigten Helfer. Das sind Gründe, warum die Zahl der Rennen rapide gesunken ist. „Jene, die sich gerettet haben, werden aber professionell durchgezogen“, sagt Voigt. Dazu zähle das Wolsfelder Bergrennen, auf dessen nächste Auflage sich der Konzer jetzt schon freut.

Foto: privat

Denn trotz seiner 69 Jahre ist Voigt weiter dabei – mit der Ehefrau an seiner Seite. Er besitzt eine (internationale) Lizenz des Deutschen Motorsport-Bunds. Jedes Jahr muss er einen ärztlichen Eignungstest absolvieren.

Voigt geht mit Respekt in die Rennen in Deutschland, Luxem­burg, Österreich und der Schweiz. Er hat schon Todesfälle mitbekommen. „Ich provoziere keine Abflüge. Ich will immer heil oben ankommen“, sagt Voigt.

Auch, weil er kein großer Schrauber ist. Geht etwas kaputt, braucht es Hilfe. So auch beim Bergrennen im österreichischen St. Agatha Ende September, dem Abschluss-Lauf zur coronabedingt ausgedünnten deutschen Bergmeisterschaft 2021. Voigt wollte eigentlich gar nicht starten, ließ sich aber von seinem Freund Armin Ebenhöh überreden. Grund: Ebenhöh (fährt in der 1400er-Klasse) kämpfte mit Erwin Buck (in der 2000er-Klasse unterwegs) um den deutschen Bergmeistertitel. Laut Reglement gibt es in jeder Klasse Zusatzpunkte, sofern mindestens zehn Fahrzeuge am Start sind. Ebenhöh wollte sichergehen, dass die Zahl in seiner Klasse erreicht wird – deshalb der Anruf bei Voigt. Letztlich kamen in der 1400er-Klasse dann auch genau zehn Fahrzeuge ins Ziel – Ebenhöh sicherte sich mit 0,2 Punkten Vorsprung den Titel. Ohne Voigt am Start wäre es damit nichts geworden. Dass der Konzer in der Ergebnisliste auftauchte, hing aber am seidenen Faden. Im Training hatte er sich an seinem Polo einen Schaden an der Rennkupplung eingehandelt. Doch Ebenhöhs Leute halfen und behoben den Defekt.