Fußball : Eintracht Trier – ziemlich alleine und doch vereint

Trier Bis zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni steht der Fußball-Club nach eigener Aussage trotz der Corona-Krise auf sicheren Beinen. Danach seien in allen Bereichen die Planungen bedroht. Wie der SVE sich dagegenstemmt – und warum er für eine Fortsetzung der aktuellen Saison plädiert.

In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wäre jetzt normaler­weise der spannende Endspurt um den Aufstieg eingeläutet. 29 Spieltage wären absolviert, Eintracht Trier hätte am kommenden Samstag die Auswärtspartie bei Hertha Wiesbach vor der Brust. Hätte, hätte, hätte.

Finanzen: Wegen der Corona-Pandemie ruht seit dem 8. März der Ball. Inklusive des Ende Februar wegen Unbespielbarkeit des Rasens abgesagten Duells mit Wormatia Worms sind dem SVE in diesem Kalenderjahr bereits fünf Heimspiele durch die Lappen gegangen. Das entspricht Einnahmeverlusten von bislang rund 50 000 Euro. Dennoch sagt Vorstandssprecher Alfons Jochem: „Egal, ob die aktuelle Saison abgebrochen oder fortgesetzt wird: Bis zum Ende unseres Geschäftsjahres am 30. Juni 2020 stehen wir auf sicheren Beinen.“

Und was ist nach dem 30. Juni? In seinen Berechnungen geht der SVE derzeit davon aus, dass bis 1. September nicht gespielt werden darf. „Da wir Kosten für den Spielbetrieb in vielen Kostenstellen weiterzahlen müssen, fehlen uns auf Dauer natürlich Zuschauer- und Cateringeinnahmen. Die aktuelle Situation bedroht unsere Planungen in allen Bereichen für die kommende Spielzeit. Im Einnahmebereich müssen wir mit Einbußen im Ticketing und Sponsoring rechnen – unseren beiden größten Einnahmequellen“, sagt Jochem. Hinzu kommt, dass dem SVE in der nächsten Saison die noch in dieser Spielzeit geleistete Einmalzahlung des Ex-Präsidenten Helmut Meeth im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich nicht mehr zur Verfügung steht.