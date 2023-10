Trendsport Körperlos und die Flagge des Gegners im Visier

Ein Aufwind, der für das Halbfinale beflügelte, wo die Biber auf das spielstarke Team der amerikanische Mayhem trafen. „Wir wollen natürlich das Turnier gewinnen“, sagt Paul Galle, der seine Mannschaft in der Pause vor dem Halbfinale nochmal erfolgreich motiviert. „Wir haben das Turnier im letzten Jahr gewonnen und eine erfolgreiche Titelverteidigung wollen hier alle im Team“. Doch mit dem Wunsch stehen die Biber nicht alleine auf dem Platz. Auch die Badener Greifs, die in der Bundesliga des Flag-Football unterwegs sind sowie die sehr spielstarke amerikanische Mannschaft der Mayhem sind ernstzunehmende Gegner.

„Wir sind mit unserer Spielleistung sehr zufrieden“, sagt Paul Galle nach den Spielen der Gruppenphase. Auch zwei Neuzugänge im Team konnten sich gut in der Mannschaft einfügen. Was die Taktik betrifft, so ist diese sehr vom Gegner abhängig. „Treffen wir auf die spielstarken Mayhem“, sagt Paul Galle, „werden wir mehr in Richtung physischer Spielstärke investieren müssen, da die Amerikaner gewohnt sind deutlich körperbetonten zu spielen.

Auch Lea Weldert ist optimistisch nach den Gruppenspielen. „Wir sind sehr stark in das Turnier gestartet. Das erste Spiel gegen die Wildcats konnten wir mit 42:0 für uns entscheiden und auch im zweiten Spiel gegen die Allstars wurden die ersten drei Drives durch Touchdowns entschieden. Das bleibt auf jeden Fall im Kopf“, sagt die 21-Jährige. Und so ist auch Lea Weldert ihrem olympischen Gold, zumindest gedanklich, wieder ein ganz kleines Stück näher gekommen.