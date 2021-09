Fußball-Kreisliga B Trier/Saar : Urgestein lobt den Zusammenhalt

Wasserliesch/Oberbillig Kreisliga B Trier/Saar: Wie Carlo Lambert seinen Stammverein SV Wasserliesch/Oberbillig wieder auf Kurs brachte – und was er diese Saison mit seinem Team noch vorhat.

Sie haben wieder festen Boden unter den Füßen und spielen in der Kreisliga B Trier/Saar eine gute Rolle: Nachdem sich der SV Viktoria Waserliesch/Oberbillig aufgrund der mangelnden sportlichen und personellen Perspektiven nach der vergangenen Corona-Kurzsaison freiwillig aus der A-Klasse verabschiedet hatte, stimmt sie die aktuelle Situation an der Obermosel zufrieden. Zehn Punkte hat das Team der neuen (alten) Trainer Carlo Lambert und Co Christian Albrecht („Chrisi wollte nur was machen, wenn ich wieder einsteige“, so Lambert) bislang gesammelt. Glück habe man zum Auftakt beim Last-Minute-Sieg in Ayl (1:0) und zuletzt in Mariahof (1:1) gehabt. „Spielerisch nicht schlechter“, aber durch zwei Platzverweise gehandicapt sei man beim Auswärts-1:3 gegen den VfL Trier gewesen. Überzeugend fielen dagegen die Heimsiege gegen die SG Wiltingen (5:0) und den SV Krettnach (6:0) aus.