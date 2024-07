Wer kommt? Wer geht? Wechsel im regionalen Handball: Ex-Nationalspieler rücken ins Rampenlicht

Region · In der Frauen-Regionalliga sowie den Oberligen der Männer und Frauen ist einiges in Bewegung. Hier gibt’s einen Überblick zu feststehenden Personalentscheidungen – und Infos zu einer spannenden Neubesetzung in der Männer-Verbandsliga.

03.07.2024 , 12:41 Uhr

Ex-,Mieze‘ Maja Zrnec heuert bei den Handball-Männern des HSC Igel an. Foto: g_sport <g_sport5@volksfreund.de>

Von Roman Schleimer