Wegen Corona : Sportkegler in der Region zwischen Sorgen, Sehnsüchten und Aktivitäten

Trier Die Corona-Pandemie hat auch die Sportkegelvereine der Region hart getroffen. Die Saison ist unterbrochen. Zudem sind die Landes- und Deutschen Meisterschaften nach 2020 auch für dieses Jahr abgesagt worden.

Beim Sportkegelverein Trier (SKV), der 100 Mitglieder zählt und mit sieben Mannschaften am Spielbetrieb teilnimmt, bleibt man optimistisch. Im Stadtteil Heiligkreuz betreibt der SKV mit acht Kegel- und vier Bowlingbahnen eine der größten Kegelhallen in Rheinland-Pfalz.

Beim Zweitligaaufsteiger KSC Daun-Weiersbach war die Freude auf die zweite Liga groß. Doch die Premiere in der neuen Umgebung war für die Eifeler unbefriedigend. „Wir mussten coronabedingt Spiele ohne die Unterstützung unserer zahlreichen Fans bestreiten. Die gewohnt tolle Atmosphäre haben wird besonders in Heimspielen schon sehr vermisst“, berichtet der Vorsitzende Peter Werner, der für einen Saisonabbruch plädiert: „Bei einer Fortsetzung der Saison Ende März wäre der Spielplan zu eng getaktet, und angesichts der zu erwartenden Ergebnisse der heutigen Bund-Länder-Beratungen würde sich an den Einschränkungen wohl nichts ändern. Ich fände es sinnvoll, einen Neustart im Herbst anzustreben. Dann hoffentlich wieder mit allen Fans und Zuschauern in den Kegelhallen.“