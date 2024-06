Neuer Termin Wegen der Fußball-EM: Darts-Gala in Trier wird verschoben

Am 5. Juli wären Dirk van Duijvenbode, Fallon Sherrock, Gabriel Clemens, Raymond van Barneveld, Gerwyn Price und Dimitri Van den Bergh in der Arena dabei gewesen. Bei einer Gala treten die sechs ausgewählten Spieler zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen gegeneinander an, ehe in Halbfinals sowie einem Endspiel der Sieger ermittelt wird. Anders als bei European-Tour-Turnieren geht es bei den Galas lockerer zu, die Nähe zu den Fans soll bei allem Ehrgeiz der Spieler stärker in den Mittelpunkt rücken.