Hammerwurf beim Klement-Memorial Weite Würfe am Ende der Saison

Beim Werfertag in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) kratze Hanna Kaiser am Samstag im Diskuswurf mit 49,64 Metern wieder an der 50-Meter-Marke. Ihr rheinland-pfälzischer Landesrekord (53,49) mit der Ein-Kilo-Wurfscheibe war für die ehemalige TV-Nachwuchssportlerin des Jahres, die mittlerweile für die TuS Kirn startet, zum Saisonende allerdings außer Reichweite. Lokalmatador Sven Anton (LG Bernkastel-Wittlich) schleuderte den Zwei-Kilo-Diskus der Männer bei der vom SFG Bernkastel-Kues organisierten Veranstaltung noch einmal 44,03 Meter weit.