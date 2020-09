Leichtathletik : Weite Würfe und Sprünge

Wittlich Junge Leichtathleten werfen in Wittlich so weit, wie schon seit Jahren nicht mehr.

Wie es in der Corona-Zeit schon fast zur Tugend wird, nahezu im Verborgenen, fand am vergangenen Samstag in Wittlich ein reines Springer- und Werfer-Sportfest für den Leichtathletik-Nachwuchs statt. Die 37 Teilnehmer dankten dem ausrichtenden Athletic-Team Wittlich sein Engagement mit etlichen Leistungen, die in der Vor-Corona-Jahresbestenliste des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR) zu Spitzenpositionen geführt hätten. Nele Anton vom SFG Bernkastel-Kues wuchtete die Drei-Kilogramm-Kugel 11,08 Meter weit - besser war zuletzt vor fünf Jahren eine 14-Jährige eines LVR-Vereins. Im Weitsprung der Unter-16-Jährigen (Altersklasse U 16) entschied Nele Antons ebenfalls 14-jähriger Vereinskamerad Jonas Schnitzius das spannende Duell mit dem gleichaltrigen Jason Hoffmann vom TV Morbach mit 5,70 Metern zu 5,53 Metern für sich. Gar nicht so weit entfernt von den Jungs ist Mia Louisa Schmitz. Die ebenfalls 2006 geborene Nachwuchsathletin des Wittlicher TV legte eine blitzsaubere Serie von sechs Sprüngen über fünf Meter hin. Ihr bester: 5,26 Meter. Im Speerwurf übertraf Tim Stetzka (SFG) mit dem 700-Gramm-Gerät der Unter-18-Jährigen mit 42,70 Meter und Tim Gierenz in der Altersklasse U 16 (Gewicht: 600 Gramm) mit 40,78 Metern die 40-Meter-Marke. Elenor Servatius vom Ausrichterverein, die im Weitsprung mit 4,99 Metern nur knapp unter der Traummarke blieb, warf den 400-Gramm-Speer als erste 13-Jährige der Region Trier seit 18 Jahren weiter als 30 Meter (30,40 Meter).