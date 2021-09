Radsport : Wellenstart kostet Jens Roth Vulkanbike-Sieg

Daun In der gleichen Größenordnung wie vor der Corona-Pandemie ging der Vulkanbike-MTB-Marathon rund Daun mit einer Olympiasiegerin und WM-Teilnehmern über die Bühne.

(teu) Eine Sportgroßveranstaltung folgt in der Region Trier momentan auf die nächste. Nach nur drei Tagen hat der Vulkanbike-MTB-Marathon mit 1205 im Ziel erfassten Teilnehmern (bei 1524 Meldungen) den Trierer Firmenlauf (848 im Ziel, 920 gemeldet) als teilnehmerstärkste Sportveranstaltung in diesem Jahr abgelöst. Radsportler aus ganz Deutschland und 18 weiteren Nationen gingen am Samstag in Daun an den Start der vier Hauptwettbewerbe, der Deutschen Meisterschaften im E-Bike, auf die sogenannte Gesundland-Strecke ohne Zeitmessung und zahlreiche Jugendrennen. Dass man das Vulkanbike-Jubiläum, es war bereits die 20. Austragung seit 2001 (2012 fiel die Veranstaltung aus) im sportlichen Rahmen weitgehend normal begehen konnte, freute Organisationsleiter Markus Appelmann. Vor vier Wochen, als die Corona-Inzidenz wieder über die 35er-Marke gestiegen sei, habe man noch gezittert. Die neuen Regelungen ermöglichten nun aber auch viele Teilnehmer bei den gemeinsamen Starts