Radsport : Weltmeisterin: Hausberger überrascht alle

Die aus Butzweiler stammende Maike Hausberger gewann in Kanada den Titel im Einzelzeitfahren der Klasse C2. Foto: privat

Baie-Comeau Die aus Butzweiler stammende Maike Hausberger ist bei den Para-Weltmeisterschaften der Straßenradsportler ihrer Favoritenrolle als Weltcup-Führende gerecht geworden und hat das Zeitfahren gewonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Maike Hausberger hat zwar den Weltcup gewonnen, aber dass es gleich im Zeitfahren der Para-Weltmeisterschaften mit dem Titelgewinn klappen würde, damit hatte die 27-Jährige nicht gerechnet. Im kanadischen Baie-Comeau setzte sich die von Geburt an mit halbseitigen Lähmungen kämpfende Hausberger (Spastische Hemiparese links) in der Klasse C2 am Freitag über 18,9 Kilometer überraschend gegen die Schweizerin Flurina Rigling und Titelverteidigerin Daniela Carolina Munevar Florez aus Kolumbien durch. „Ich war bereit, heute alles aus meinem Körper zu holen, was drin ist. Ich wollte einfach alles geben und am Ende ein perfektes Rennen gefahren und damit zufrieden sein“, erzählt Hausberger. „Dass das so aufgegangen ist ist einfach genial!“ Selbst ihr Trainer Renee Schmidt habe gesagt, er wüsste manchmal nicht, wo sie die Energie hernehmen würde.

In der ersten der beiden Runden fuhr Hausberger einen Vorsprung von acht Sekunden auf Rigling heraus. „Meist fährt Flurina in der zweiten Hälfte stärker“, erklärt Hausberger, dass sie deshalb nach knapp zehn Kilometern skeptisch war, dass es mit ihrem ersten globalen Titel im Zeitfahren klappen würde. Zumal der Anstieg auf der Runde der Schweizerin besonders liegt. Auch Hausbergers Wattzahlen fielen. Erst als sie im besagten Anstieg drei Kilometer vor dem Ziel zugerufen bekam, dass sie immer noch in Führung liegt, realisierte sie, dass der Titel in ihrer Lieblingsdisziplin zum Greifen nah war: „Ich wollte nur noch ins Ziel!“

Am Ende hatte die in Butzweiler (Kreis Trier-Saarburg) aufgewachsene Hausberger, die mittlerweile für den Brandenburgischer Präventions- und Rehabilitationssportverein startet und am Paralympischen und Olympischen Stützpunkt in Cottbus trainiert 38,41 Sekunden Vorsprung auf Rigling. Vorjahrestitelträgerin Muneva Florez hatte als Drittplatzierte sogar mehr als zwei Minuten Rückstand. Auch wenn es sich bei Hausberger zwischenzeitlich nicht so anfühlte, die zweite Hälfte des 18,9-Kilometer-Einzelzeitfahrens war trotzdem die schnellste der gesamten Konkurrenz.