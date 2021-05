Volleyball : Wegen Corona: Keine Weltrekordjagd in Wittlich

Wittlich Die Pandemie zwingt mehrere Volleyballer aus der Region Trier erneut in die Knie. Zum zweiten Mal müssen sie ihr Vorhaben, mit einem 121-stündigen Dauerspiel ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, absagen. War’s das nun endgültig mit dem Projekt?

Die Inhalte der Internetseite sind deaktiviert – einzig eine in mehrere traurige Zeilen gefasste Absage ist dort noch abrufbar. Der Versuch von 24 Sport-Enthusiasten aus der Region Trier, den Weltrekord im Dauer-Volleyballspielen zu knacken und damit ins Guinness-Buch der Rekorde zu gelangen, ist zum zweiten Mal und damit vorerst endgültig gecancelt worden. Vom 24. bis 29. Mai wollte das Team im Wittlicher Eventum 121 Stunden am Stück baggern und pritschen – doch coronabedingt ist das erneut nicht möglich. Ursprünglich war der Weltrekordversuch im April 2020 vorgesehen – doch auch da hatte die Pandemie den Volleyballern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Im Herbst 2019 hatten mehrere Volleyballer aus der Region den Entschluss gefasst, den bisherigen Rekord von 101 Stunden Dauerspielen anzugreifen und damit eine neue Bestmarke wieder in die Region zurückzuholen – 2013 hatten mehrere Spieler in Osburg 89 Stunden ununterbrochen auf dem Feld gestanden.

Eineinhalb Jahre Vorbereitungsarbeit sind nun erstmal für die Katz. Viel Herzblut und Schweiß war in das Projekt geflossen – beim Training und in der Planung eines umfangreichen Rahmenprogramms.

War’s das also unwiderruflich mit dem Traum von Guinness-Buch der Rekorde? Nicht unbedingt. Laut Neuwinger bleibt ein Hintertürchen offen: „Wir gehen jetzt erstmal in den Stand-by-Betrieb. Sobald wir sehen, dass eine Normalisierung eintritt, kann ich mir schon vorstellen, dass wir so verrückt sind zu sagen: Wir gehen die Sache nochmal an.“ Im Laufe der vergangenen Monate seien so viele Verbindungen entstanden, sodass nicht von Grund auf Klinken geputzt werden müssten.