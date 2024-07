Fußball Wende im Fall El Ghazi: Trierer Anwalt reicht bei Mainz 05 fristlose Kündigung ein

Was hat es damit auf sich? Im vorliegenden Fall spielen zwei Dinge eine Rolle für die Wende. Formal juristisch hat Bergweiler für seinen Mandanten die fristlose Kündigung des bis 2025 laufenden Vertrags zum 1. August eingereicht, da der FSV trotz Setzens einer 15-Tage-Frist bis heute die vor dem Arbeitsgericht Mainz erstrittene Zahlung von knapp 1,7 Millionen Euro für die in der Vorsaison seit November angefallenen Gehalts- und Bonuszahlungen nicht geleistet hat. Laut eines Statuts des Fußball-Weltverbands Fifa kann in diesem Fall ein Spieler die Reißleine ziehen.