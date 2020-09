Rudermeisterschaft auf der Mosel : Weniger Rennen, mehr Arbeit, viel Dank

Trier Die südwestdeutschen Rudermeisterschaften in Trier fanden als erste rheinland-pfälzische Ruderregatta statt. Zwei Vizetitel für Nachwuchs des RV Treviris Trier.

„Es war eine Herausforderung.“ Wenn Antje Schnoor über die Organisation des südwestdeutschen Rudermeisterschaften unter Corona-Bedingungen spricht, merkt man, dass die Vorsitzende Sport des Rudervereins Treviris Trier (RVT) froh ist, dass die Veranstaltung am vergangenen Samstag reibungslos über die Bühne ging. Die Vorbereitungsarbeiten waren allerdings enorm. Der Regatta platz musste mit Absperrgittern abgegrenzt werden und natürlich die Kontaktdaten aller Beteiligten registriert werden. „Als wir das so geplant haben, sind wir tatsächlich an die 350 Personen ran gekommen, die bis vergangenen Dienstag als Höchstgrenze gültig waren (Anmerkung: seitdem 500)“, erzählt Schnoor. Etwa die Hälfte waren dabei Sportler. Der Rest Betreuer, Trainer, Schiedsrichter und Helfer.