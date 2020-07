Leichtathletik : Werfer kehren mit Rekorden zurück

Franz Pauly vom TV Germania Trier organisierte mit einem kleinen Sommer-Werfertag den ersten Leichtathletik-Wettkampf in der Region Trier in der Corona-Zeit und stellte mit 46,46 Metern selbst sogar noch einen Rheinland-Seniorenrekord für die Altersklasse M 55 auf. Foto: Holger Teusch

Trier Der TV Germania Trier organisierte den ersten Leichtathletik-Wettkampf in der Region in der Corona-Zeit. Einnahmen kommen Hospizhaus zugute.

Der Hammer fliegt wieder im Trierer Moselstadion! Die Werfer richteten am Sonntag den ersten Leichtathletik-Wettkampf in der Region aus. Kurzfristig angesetzt kamen zwar nur 25 Sportler aus der näheren Umgebung, aber auch aus dem Saarland und Luxemburg auf Einladung des TV Germania Trier (TVG) - und sorgten für einen deutschen und einen Rheinland-Seniorenrekord.

Entspannt und schon allein wegen der schweren Wurfgeräte mit viel Abstand verlief der erst wenige Tage vor der Austragung bekanntgemachte erst Leichtathletik-Wettkampf in der Region Trier seit März. „Ich musste natürlich ein Hygienekonzept erstellen. Jeder darf nur mit seinem eigenen Gerät werfen und muss es nach dem Wurf auch selbst vom Platz wieder holen“, erklärte Pauly. Am Eingang zum Werferplatz wurden die Daten aller Anwesenden erfasst - und auch Desinfektionsmittel stand bereit.

Anders als sonst beispielsweise beim in diesem Jahr ausgefallenen TVG-Osterwerfertag wurden diesmal allerdings keine belegten Brötchen und Getränke verkauft. Aber auch die reduzierten Einnahmen werde man zugunsten des Trierer Hospizhauses spenden, sagte Pauly, der als Polizist schon mehrmals bei an der Sicherung des Hospizlaufs auf den letzten Kilometern in Trier beteiligt war. Es sei schön gewesen, wieder einen Wettkampf machen zu können und die Disziplinkollegen wiederzusehen, freuten sich die gut zwei Dutzend Sportler wie Monika Geister vom Ski-Klub Prüm, die mit 21,20 Metern in der Altersklasse W 70 siegte.