Motorsport : Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der Sohn

Gefragter Interviewpartner: Jonas Ertz beim Start zur Saarpfalz-Rallye im August. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Morscheid Jonas Ertz aus Morscheid gilt als eines der größten deutschen Rallyetalente. Eine Rolle dabei spielt der Papa.

Deutschlands jüngster Rallyepilot war er bereits. Jetzt will er auch noch einer der Besten werden. Jonas Ertz (21) aus Morbach-Morscheid im Hunsrück gilt als eines der größten Talente in Deutschlands ,Quertreiber-Szene’. Der Motorsportler setzte sich im vergangenen Jahr in einem Ausleseverfahren gegen ein paar Hundert Mitbewerber durch und ist jetzt der einzige Förderpilot eines Projektes, das erfolgshungrigen jungen Rallyesportlern eine Zukunftsplattform bieten soll.