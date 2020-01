Fußball : Wie die 3. Liga den Spielplan von Eintracht Trier beeinflusst

Trier Bei den Ansetzungen spielen nicht nur Wünsche der Vereine eine Rolle. Für Kopfschütteln beim SVE sorgt unterdessen eine Meldung aus der Schweiz.

Bei der Spielplangestaltung können Fußballvereine Wünsche äußern. Ob die auch erfüllt werden, liegt aber längst nicht mehr nur in der Hand der beteiligten Clubs. Bis runter in die Oberliga unterliegen sie – wie es offiziell stets heißt – auch einer „Berücksichtigung der Restriktionen der Sicherheitsbehörden“.

So kommt es, dass die Partie von Eintracht Trier gegen Wormatia Worms in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht wie geplant am Freitagabend, 28. Februar, ausgetragen wird. Der Kracher zum Start in die Restsaison unter Flutlicht im Moselstadion – nichts wird es mit diesem stimmungsvollen Rahmen. Stattdessen wird das Spitzenspiel tags darauf am Samstag, 29. Februar, um 14 Uhr angepfiffen. Auch wegen einer Partie in der zwei Klassen höher angesiedelten 3. Liga.