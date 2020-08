Fußball-Rheinlandpokal : Wie die Raupe Nimmersatt: Eintracht Trier siegt 11:0 in Speicher

Extra

Enttäuschung bei der U 19 von Eintracht Trier: Die Moselaner haben das A-Jugend-Rheinlandpokalfinale bei der TuS Koblenz mit 0:4 (0:2) verloren. Die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch ein Traumtor von Almir Ahmetaj aus 25 Metern in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Koblenz auf 2:0. Nach einer Flanke stimmte die Zuordnung in der Trierer Abwehr nicht, und Larion Kosuchin versenkte den Ball aus rund elf Metern.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Noah Daragmeh die bis dato beste Chance der Trierer, als er aus halbrechter Position knapp am linken Pfosten vorbeizog (47.). In der Nachspielzeit machte Koblenz endgültig alles klar: Zunächst traf Hamza Aliou mit einem Schlenzer aus 18 Metern in den rechten Winkel (90.+1). Kurz darauf stellte Tarek Abbade den 4:0-Endstand her.

„Die Enttäuschung ist groß. Koblenz hat verdient gewonnen. Uns ist es nicht gelungen, dass möglichst viele Spieler an ihre Bestleistung herangekommen sind“, bilanzierte SVE-Trainer Jan Stoffels.

SVE: Luca Merling, Fränz Sinner, Ahmed Mohamed, Faris Kssouri (51. Timo Reiland), Emre Erkus, Luca Herrig, Julien Ganser, Ömer Kenan Yavuz (61. Leon Pandozzi), Jens Schneider, Noah Daragmeh (55. Babacar Diop), Meris Dervisevic ⇥(se)