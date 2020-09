Veranstaltung : „Wie ein Virus den Fußball entlarvt“

Trier Bei einer Podiumsdiskussion in der Trierer Tufa geht’s um die Folgen der Corona-Pandemie für den Volkssport.

Die Diskussion ist hochaktuell – und die Besetzung prominent. „Wendepunkt Corona – Wie ein Virus unseren Volkssport Fußball entlarvt“ – so lautet das Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Gruppierung Insane Ultra mit Unterstützung des Fanprojekts Trier am Dienstag, 22. September, 19.05 Uhr, in den Großen Saal der Tuchfabrik in der Trierer Wechselstraße einlädt.