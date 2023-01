Was macht eigentlich ... Ex-Mieze Anja Althaus? : „Trier werde ich immer im Herzen haben“

Der letzte Titel: Mit dem Champions-League-Sieg 2018 mit Györ aus Ungarn geht die Karriere von Anja Althaus zu Ende. Foto: TV/kolektiff images/EHF

Skopje/Trier Handball: Die frühere Mieze (40) lebt heute in Skopje, ist das ,Gesicht‘ der Frauen-Champions-League und Co-Trainerin bei einem Männerclub.

Eigentlich ist Anja Althaus im 1900 Kilometer entfernten Skopje immer bestens über alles informiert, was in Trier passiert. Aber diese Nachricht schockt sie dann doch: „Wie bitte, der Brubacher Hof ist geschlossen?“ Denn das für seine Flieten bekannte Restaurant in Mariahof war einer ihrer Lieblingsplätze, als sie noch bei den Trierer Miezen Handball spielte. Auch später, als sie mit dem Nationalteam in Trier auflief, war der Brubacher Hof immer der Anlaufpunkt der heute 40-Jährigen: „Die Flieten waren sensationell.“ Im Juli 2021 schloss das Kult-Restaurant. Auch wegen Corona und den Reisebeschränkungen war Althaus lange nicht mehr in Trier. Über Telefon und soziale Medien hält sie aber den Kontakt in die Stadt, in der ihre Profikarriere begann – vor allem zum langjährigen Miezen-Vorstand Jürgen Brech.

Die Miezen endeten zwei Jahre vor dem Brubacher Hof, die Spielbetriebsgesellschaft musste Insolvenz anmelden, seither spielt die erste MJC-Mannschaft in der Rheinlandliga. „Sehr schade, was da alles passiert ist“, sagte Althaus heute. Ein Jahr vor dem Miezen-Aus hatte die frühere Kreisläuferin ihre Karriere beendet – und sich dabei ihren letzten Traum erfüllt: „Ich wollte immer, dass mein letztes Handballspiel ein Champions-League-Finale ist, das ich dann auch gewinne.“ So kam es im Mai 2018 - mit dem ungarischen Spitzenklub aus Györ gewann sie das Finale der Königsklasse vor 12.000 Fans in Budapest mit 27:26 ausgerechnet gegen ihren vorherigen Verein Vardar Skopje aus Nordmazedonien – und feierte mit dem Karriereende ihren dritten Sieg in der Champions League nach 2009 und 2010 mit dem dänischen Klub aus Viborg.

Dass sie einmal eine solche Karriere machen würde, war nicht klar, als Anja Althaus im Jahr 2000 als 17-Jährige vom Zweitligisten HC Niederndodeleben zu den Miezen kam. Ihre Jugend hatte sie beim SC Magdeburg verbracht, war mit dem heutigen SCM-Männer-Trainer Bennet Wiegert im berühmten Sportgymnasium der Handballstadt gewesen, wurde Jugend- und Junioren-Nationalspielerin – und wollte nun den großen Schritt machen. „Ich hatte andere Angebote, aber ich habe gleich gemerkt, dass die Miezen als Erstligaaufsteiger für mich die beste Wahl sind“, sagt Althaus noch heute. Ihre Mutter war Handballerin, ihre beiden Tanten ebenfalls, nur der Vater tanzte als Leichtathlet aus der Rolle: „Wir sind eine absolute Sportfamilie.“

Die Bedingung, dass sie mit 17 Jahren von zu Hause in die weite Welt ziehen durfte, war, dass sie eine Ausbildung macht. „Ich hatte nur zwei Berufswünsche: Handballprofi und Formel-1-Fahrerin. Aber dann startete ich in der gleichen Firma, in der Jürgen Brech arbeitete, und wurde Reklameherstellerin bei Wilko in Trier. Von diesem Beruf hatte ich vorher noch nie etwas gehört.“ Althaus genoss ihre Zeit an der Mosel, auch außerhalb des Handballs: „Ich habe in Trier so viele Freunde gefunden. Magdeburg ist meine Heimatstadt, aber Trier werde ich immer im Herzen haben, das war der Ort, wo ich durchstartete. Eine tolle Stadt mit tollen Leuten, eine Mannschaft mit einer grandiosen Mischung aus Stars wie Svelana Minewskaya und Svetlana Mozgowaia und jungen Hüpfern wie Maren Baumbach, Alex Gräfer und mir.“

Der erste große Titel für Anja Althaus: Mit den Trierer Miezen wird sie 2003 deutsche Meisterin. Foto: privat

Und in Trier lernt sie die beste Freundin fürs Leben kennen, deren Kindermädchen sie viele Jahre war: Shenia Minewskaya, die Tochter von Svet: „Nachdem ich anfangs die Zeitstrafenkönigin war, wurde ich ruhiger, lernte auf dem Feld und abseits fürs Leben. Da bin ich Trier und den Miezen unglaublich dankbar.“

In Trier wurde sie zur Nationalspielerin und feierte 2003 mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ihren ersten großen Titel. Und selbst mit Trainer Dago Leukefeld, der sie ein paar Jahre zuvor als Juniorinnen-Nationaltrainer für die Heim-EM nicht nominiert hatte, arrangierte sie sich: „Im Nachhinein bin ich Dago unglaublich dankbar. Ich hatte gemerkt, dass ich, um etwas zu erreichen, immer weiter kämpfen musste. Niemals aufgeben wurde mein Motto – auch dank Dago.“

2007 – „vielleicht ein paar Jahre zu spät“, wie sie heute sagt – verließ Althaus Trier und wechselte ins dänische Viborg, wo sie mit Weltstars wie den sechsfachen Champions-League-Siegerinnen Katrine Lunde und Bojana Popovic spielte. „Das war ein unglaublicher großer Schritt für mich, ich sprach kein Dänisch, kaum Englisch – und musste mich erst an die absolut professionellen Strukturen gewöhnen.“

Doch neben dem Handball half ihr ihre zweite in Trier absolvierte Ausbildung, um die Sprache zu lernen und die Menschen kennenzulernen: Althaus ist Friseurin. Sie arbeitete in Viborg nebenbei in einem Friseurladen und machte zudem ihr Wohnzimmer zu ihrem Salon. 2008 bei den Olympischen Spielen von Peking kam ihr der Job abermals zugute, als sie unter anderem Dirk Nowitzki und dem gesamten Basketballteam die Olympischen Ringe in die Haare färbte: „Bei Nowitzki zitterten mir die Hände, aber das ist so ein netter, bodenständiger Typ.“

2009 und 2010 gewann Althaus mit Viborg die Champions League, 2012 kehrte sie nach Deutschland zurück, lief für den damaligen deutschen Meister Thüringer HC auf. „Ich war 30 Jahre alt, wollte eigentlich in Deutschland etwas für die Zeit nach dem Handball aufbauen.“ Dazu kam es aber nicht: „Gut, dass ich dann nur auf mein Herz und nicht auf andere Leute gehört habe, als sich Vardar Skopje bei mir meldete.“ Der Club aus der mazedonischen Hauptstadt war durch die Millionen seines russischen Mäzens zu einer Handball-Großmacht geworden, gewann 2017 und 2019 mit den Männern die Champions League. Das große Ziel war, diesen Titel auch mit den Frauen zu holen.

Anja Althaus bei einer EHF-Tagung im November 2022 ... Foto: Jure Erzen / kolektiff/kolektiff images/EHF

„Nachdem ich diese dänische Gemütlichkeit genossen hatte, war ich plötzlich in einer ganz anderen Welt – und ich muss sagen: Der Balkan ist genial, die Menschen sind so herzlich und zuvorkommend, sie geben wahrlich trotz Armut ihr letztes Hemd für dich, zudem gibt es hier diese unglaubliche Begeisterung in den Hallen.“ Dreimal spielte sie mit Vardar beim Champions-League-Finalturnier in Budapest, zweimal scheiterte sie im Halbfinale. 2017 erreichten Althaus und Skopje das Endspiel. „Das sollte mein letztes Spiel sein, ich habe da alles reingehauen, habe sechs Tore erzielt – und am Ende flossen nur noch Tränen, als wir gegen Györ verloren hatten.“

... als Referentin beim Projekt „Respect your talent“ ... Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff/kolektiff images/EHF

Mit ihrem emotionalen Abschied von der Handballbühne hatte sie auch den europäischen Handballverband EHF auf sich aufmerksam gemacht: „Der Geschäftsführer von EHF Marketing versuchte mich nach dem Spiel zu trösten – und schenkte mir den Spielball des Finales, der heute noch einen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer hat.“ Und aus diesem Treffen entwickelte sich ihre Zusammenarbeit mit der EHF.

... 2018 mit Elena Vereschako und Jürgen Brech auf dem Wolfsberg ... Foto: TV/Björn Pazen

Als sich Althaus gerade Gedanken um ihre Zeit nach dem Handball machte, unter anderem über das EHF-Angebot, künftig ,Botschafterin der Frauen-Champions-League‘ zu werden, klingelte wieder das Telefon. Das nächste Tor ihrer Karriere öffnete sich – am anderen Ende war Champions-League-Rekordsieger Györ: „Auch wenn mein Körper und mein Kopf sich fragten, ob ich mir das nochmal antun sollte, mein Herz war begeistert – und Györ sagst du nicht ab.“ Also nochmal der Wechsel aus Mazedonien nach Ungarn – und die dann wirklich letzte Saison ihres Handballlebens wurde mit dem Champions-League-Titel gekrönt.

Seit 2018 reist Althaus nun im Auftrag der EHF zu Champions-League-Spielen, interviewt Spielerinnen, ist mittlerweile eines der Gesichter der ,Königinnenklasse‘, analysiert Spiele und nutzt ihre Social-Media-Kanäle, um Werbung für den Wettbewerb zu machen. Eine Rückkehr nach Deutschland kam für sie auch nach dem Karriereende nicht in Betracht. Sie blieb in Skopje, lebt dort in einem Appartement. Und auch wenn sie dort einige private Rückschläge erlebte: „Anja gibt nicht auf“ ist auch heute noch ihr Motto.

Neben der Tätigkeit für die EHF ist Althaus seit 2021 auch wieder zurück in den Handballhallen – als Co-Trainerin des Männerclubs RK Skopje 2020. Parallel absolviert sie derzeit die A-Trainer-Ausbildung. Und sie ist in einem weiteren EHF-Projekt sehr engagiert: bei „Respect your talent“ lernen Europas Top-Talente von Stars, wie man die Karriere plant, wie man kommuniziert, sich richtig ernährt. Althaus ist als Expertin für Medien und Social Media im Einsatz: „Als ich jung war, gab es so was noch nicht, deswegen bin ich heute gerne bereit da mitzumachen. Und das macht auch richtig Spaß.“