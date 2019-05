Wildwasser-Kanu : Ganz schön spritzig (mit Video)

Extra

Im TV Bitburg wird eine neue Wildwasserkanu-Wettkampfgruppe für die Jahrgänge 2006 bis 2008 aufgebaut. Es gibt zwei Termine für Schnuppertrainings. Termin eins: 25., 27. und 29. Juni, Termin zwei: 13., 15. und 17. August. Anmeldungen und mehr Infos per E-Mail:

voglerm@web.de

Grundsätzlich am Kanusport Inte­ressierte können jeden Freitag um 17.45 Uhr in Biersdorf am Stausee zum Schnuppern vorbeischauen.

Auch der Verein Trierer Kanufahrer (Internet: www.kanufahrer.de) bietet Schnuppertermine an – jeweils mittwochs um 17 Uhr (für Jugendliche) und 18 Uhr (Erwachsene). Treffpunkt ist am Bootshaus an der Jugendherberge Trier. Eine kurze Anmeldung unter info@kanufahrer.de wird erbeten. ⇥(red)