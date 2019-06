Wildwasserkanu : TV Bitburg feiert rauschenden Erfolg

Lienz/Bitburg So gut wie jüngst in Lienz hat der TV Bitburg noch nie bei einer Deutschen Meisterschaft abgeschnitten – und das trotz schwieriger Bedingungen.

Drei Wochen vor der Meisterschaft hatte der TV Bitburg ein viertägiges Trainingslager vor Ort in Lienz absolviert, um die schwierige und anspruchsvolle Wettkampfstrecke kennenzulernen. Aufgrund von Hochwasser wurde die Meisterschaft dann aber nicht auf den erprobten Strecken ausgetragen. So blieb nur in den Tagen vor den Wettkämpfen die Möglichkeit, sich die neuen, bis zu fünf Kilometer langen Streckenabschnitte einzuprägen.