Wildwasserkanu : Ritterschlag für einen Rittersdorfer

Der Wildwasserkanute Niklas Ernst vom TV Bitburg (oben im Wettkampf, unten im Bild links) hat sich für die deutsche Nationalmannschaft qualifiziert. Lohn dafür: die Teilnahme an der Junioren-WM Ende August in Slowenien – und ein neues Boot, gestiftet von der Kanuabteilung des TVB, der Martin Vogler (im Bild unten rechts) vorsteht. Auch der Gesamtverein (im Foto unten vertreten durch Geschäftsführer Thomas Elgass, Mitte) gratuliert in Form neuer Spezialkleidung für den 18-Jährigen. Foto: privat

Rittersdorf/Bitburg Wildwasserkanu: Niklas Ernst (18) wird ins Nationalteam berufen. Er fiebert nun der Junioren-WM entgegen.

Auf dieses Ziel hat der 18-jährige Niklas Ernst akribisch und hart hingearbeitet. „Es ist unfassbar, dass es jetzt geklappt hat. Weil es so ein großer Traum war“, sagt der Wildwasserkanute, der Historisches geschafft hat. Als erster Sportler in der Geschichte der Wildwasser-Sparte des TV Bitburg hat er den Sprung in die Nationalmannschaft gepackt – es ist ein Ritterschlag.

Ernst ist ein ausgesprochener Sprinter, er startet in der Kajak-Bootsklasse. In Bad Kreuznach hätte er schon bei einem Sieg im Sprint mit einer halben Sekunde Vorsprung gejubelt. Am Ende distanzierte Ernst auf dem Gelände des Landesleistungszentrums den Zweitplatzieren gar um eineinhalb Sekunden. „Als ich im Boot saß, war ich komplett fokussiert. In den Stunden zuvor war mir schon eine ziemliche Anspannung anzumerken. Am Start war die Nervosität dann aber verflogen“, gewährt Ernst einen Blick in sein Seelenleben an dem Tag, an dem es um so viel ging.