Gold mit dem deutschen Team Bitburg hat einen Europameister

Der Regen in den Tagen vor den Wettkämpfen blieb nicht ohne Folgen. Die Engelberger Aa im Schweizer Kanton Nidwalden, auf der die U-18- und U-23-Europameisterschaften im Wildwasserkanu ausgetragen wurden, schwoll mächtig an. So sehr, dass die Strecke temporär gesperrt werden musste. Zum Start der Wettbewerbe war der Pegel dann wieder so, dass gefahren werden konnte. Doch der hohe Wasserstand mit entsprechend starken Strömungen stellte die Starter vor große Herausforderungen.