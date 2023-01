Fußball-Winter-Cup in Ralingen : Finale Trier gegen Zerf: Ein Pokal für das Geburtstagskind

Geschafft! Eintracht Trier hat zum zweiten Mal den Winter-Cup der SG Sauertal gewonnen. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Ralingen Die Eintracht mit Jubilar Christopher Spang gewinnt zum zweiten Mal nach 2016 das Freiluft-Turnier gegen den Überraschungsfinalisten aus dem Hochwald. Hinter den Kulissen bastelt der SVE derweil weiter am Kader.

Christopher Spang feierte am Sonntag seinen 30. Geburtstag. Dabei war aber (zunächst) Arbeit angesagt. Mit Eintracht Trier bestritt der Defensivakteur das Endspiel des Winter-Cups der SG Sauertal auf dem Kunstrasenplatz in Ralingen. Gegen den FC Hochwald Zerf hieß es nach 90 Minuten 3:0, sodass Spang – am Ende der Partie als Kapitän auf dem Platz – ein Geschenk entgegennehmen durfte: den Wanderpokal des Turniers, der zum zweiten Mal nach 2016 in die Hände des SVE ging.

An allen drei Trierer Endspiel-Toren war Dominik Kinscher beteiligt: Das 1:0 erzielte der Mittelfeldspieler selbst, als er wachsam war, einen fatalen Fehlpass des FC Hochwald Zerf aufnahm und zur Führung traf (15.). Vor dem 2:0 trug er den Ball in einer Doppelpass-Stafette gemeinsam mit Vincent Boesen nach vorne – die Flanke des SVE-Stürmers verwertete letztlich A-Jugend-Akteur Maxim Burghardt per Kopf zum 2:0 (25.). Initiator des 3:0 war erneut Kinscher, dessen Pass Kevin Heinz per Flanke vors Tor brachte, wo Boesen aus kurzer Distanz erfolgreich war (56.).

Trier hatte sich durch einen 2:1-Erfolg tags zuvor gegen den von ,Faz‘ Kuduzovic trainierten luxemburgischen Erstligisten Racing FC Union Luxemburg für das Finale qualifiziert – Heinz (53.) und A-Jugend-Stürmer Maximilian Uhlig (67.) hatten einen 0:1-Rückstand (Sami Kehli, 16.) noch umgebogen.

Rheinlandliga-Primus Zerf hatte sich überraschend gegen den BGL-Club FC Victoria Rosport mit 5:4 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Die Zerfer Führung von Matthias Burg (22.) hatte Yan Bouché kurz vor Schluss egalisiert (85.). Im direkt anschließenden Elfmeterschießen vergab zunächst Zerfs Johannes Carl, doch am Ende scheiterten Rosports Milislav Popvic und Goncalo Rodrigues Fernandes.

Die Eintracht trat mit einer bunt gemischten Mannschaft an, da an beiden Turnier-Tagen jeweils mehr als zehn Akteure nicht zur Verfügung standen. So konnten sich mehrere Spieler der A-Jugend präsentieren – vor allem Burghardt machte in beiden Partien eine gute Figur.

Cinar nutzte die Spiele zudem, um taktische Varianten zu testen. So ließ er gegen Zerf mit einer Fünfer-Abwehrreihe spielen, gegen Racing bot er hinten eine Viererkette auf. „Das Wochenende hat sich perfekt dafür geeignet. Mit der Fünfer-Reihe haben wir 20 Minuten gebraucht. Je länger das Spiel dauerte, desto besser lief es dann auch. Wir wollen uns taktisch flexibel aufstellen“, sagte Cinar.

Für Zerf war es eine Premiere beim Winter-Cup – und gleichzeitig nahezu ein Kaltstart nach der Weihnachtspause. „Hut ab vor meiner Mannschaft, vor allem mit Blick auf den Erfolg gegen Rosport. Im zweiten Spiel gegen Trier hat man gemerkt, dass wir es nicht gewohnt sind, innerhalb von so kurzer Zeit so in die Belastung hineinzugehen. Das Turnier kam für uns vielleicht zwei Wochen zu früh. Aber es macht uns stolz, dass wir zum ersten Mal teilnehmen durften“, sagte FCH-Trainer Fabian Mohsmann.

Im Spiel um Platz drei des Winter-Cups behielt Racing im BGL-internen Duell mit Rosport mit 1:0 die Oberhand.