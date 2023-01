Fußball-Regionalliga : Winter-Neuzugänge: Wen Eintracht Trier auf der Liste hat

In den nächsten Wochen wird weitere Bewegung in den Eintracht-Kader kommen. Vorstand Ingo Berens, Teammanager Stefan Fleck und Trainer Josef (kleines Bild, von links) arbeiten an einer Nachjustierung. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Mit dem Öffnen des Winter-Transferfensters nehmen auch beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten von der Mosel die Personalplanungen an Fahrt auf. Wer kommt? Wer wird noch gehen (müssen)? Es werden bis Ende Januar spannende Wochen beim SVE.

An Namen mangelt es Trainer Josef Cinar, Sport-Vorstand Ingo Berens und Teammanager Stefan Fleck nicht. Da ist zum einen eine eigene, immer wieder aktualisierte Übersicht mit potenziellen Kandidaten für den Eintracht-Kader, die das Trio fortlaufend bewertet, anpasst, ergänzt und reduziert. Und da sind mal mehr oder weniger seriöse Angebote von Spieler-Beratern, die aktuell in enger Taktung ins Haus flattern. „Wir bekommen derzeit täglich bis zu fünf Spieler angeboten – teils mit Videos. Wenn man sich die dann näher anschaut, stellt man fest, dass sie teilweise vier Jahre alt sind“, berichtet Fleck von einem Geschäft mit vielen Fallstricken.

Die Eintracht wird und muss personell in der seit dem 1. Januar geöffneten Winter-Transfer-Periode etwas tun. Dem Aufsteiger droht als Tabellen-Vorletztem in der Regionalliga Südwest der direkte Wieder-Abstieg in die Oberliga, der SVE will dieses Szenario mit aller Macht verhindern.

Eintracht-Ecke Omosanya noch nicht operiert: Miteinem zeitnahen OP-Termin für Michael Omosanya, der seit Wochen mit einer Ruptur des Syndesmosebands gespielt hat, ist es nichts geworden. Nach Auskunft von Eintracht-Teammanager Stefan Fleck ist nun der 11. Januar vorgesehen. Gleichzeitig wartet der Club die Bewertung neu gemachter Bilder der Verletzung ab. Womöglich führt sie doch noch dazu, dass eine konservative Behandlung möglich ist. An einem mehrwöchigen Ausfall Omosanyas würde das aber nichts ändern. Gegner im Trainingslager: Der erste Testspielgegner für Eintracht Trier während des Trainingslagers vom 6. bis 12. Februar in Side in der Türkei steht fest. Wie Teammanager Stefan Fleck auf Nachfrage mitteilte, trifft der SVE auf den polnischen Viertligisten Wieczysta Krakau. Kapitän des Teams ist der ehemalige Kölner Bundesliga-Profi Slawomir Peszko (37), der zuletzt jedoch wegen einer Knieverletzung nicht spielen konnte. Laut Fleck soll es für Trier während des Aufenthalts in der Türkei noch ein zweites Testspiel geben, der Kontrahent steht noch nicht fest. ⇥(bl)

Vorstands-Mitglied Berens hatte vor Weihnachten im TV-Interview angekündigt, Ausschau nach Akteuren für die Abwehr, das Mittelfeld und den Sturm zu halten. Es geht also wohl um drei bis vier Spieler. An entsprechenden finanziellen Möglichkeiten wurde seinerzeit gearbeitet.

Laut Fleck machen sich die SVE-Verantwortlichen aktuell intensiver über fünf, sechs Kandidaten Gedanken. Grundsätzlich hat der Verein Akteure mit Dritt- und Viertliga-Erfahrung im Blick. Namen kommentiert Fleck nicht. Nach TV-Informationen ist unter anderem Stürmer Affam Ifeadigo im Blickfeld – der 26-jährige Angreifer kommt beim Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg nicht zum Zug.

Der SVE sucht richtige Verstärkungen. Deshalb scheut er sich auch nicht, in ein für ihn eigentlich nicht erreichbar erscheinendes Regal zu schauen. So hat Trier mehr als nur registriert, dass beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern dem Quartett Maximilian Hippe, Anas Bakhat, Muhammed Kiprit und René Klingenburg nahegelegt worden ist, sich in diesem Winter neue Vereine zu suchen.

Im vergangenen Sommer war der SVE nach TV-Informationen an Linksverteidiger Neal Gibs vom FCK dran, der letztlich auf Leihbasis aber zum Liga-Konkurrenten FC-Astoria Walldorf ging. „Unsere Situation ist natürlich nicht einfach. Wir sind Vorletzter, trainieren nicht unter Profi-Bedingungen, liegen geografisch in einer Randlage und gehören vom Budget her nicht zur Oberklasse. All das ist eine Herausforderung. Aber gleichzeitig hat die Eintracht als Verein eine gewisse Strahlkraft“, sagt Fleck, der berichtet, dass sich der SVE jüngst „zwei, drei Absagen“ eingehandelt habe.

Spieler mit einer großen Erfahrung und/oder aus einer höheren Liga haben gewisse Wünsche. Das macht die Gespräche zuweilen zäh. Fleck: „Zuletzt haben wir mit einem Spieler einen zweistündigen Videocall gemacht. Wir müssen insgesamt einen großen Aufwand betreiben.“

Gleichzeitig könnte Trier aber auch Personal für die Breite benötigen, sofern es nach dem Weggang von Linus Wimmer weitere Abgänge geben sollte. Das scheint nicht ausgeschlossen.