Sportler der Woche Jan Stölben: Wintersport-Exot aus der Eifel im Kenia des Skilanglaufs

Jan Stölben ist glücklich! „Skandinavien hat eine gute Kältewelle erwischt“, meldete der Manderscheider aus dem norwegischen Sjusjøen. Etwas nördlich von Lillehammer hatte der einzige Skilangläufer aus der Eifel, der im deutschen Nationalteam steht, die Zeit zwischen dem DSV-Traininglager in Finnland und dem Weltcup-Start an diesem Wochenende in Ruka (ebenfalls Finnland) verbracht. „Ich habe einen Meter Neuschnee vor der Haustür. Ich musste erst mal schippen“, erzählte Stölben.