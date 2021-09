Fußball : Erst furios, dann zittrig

Wißmannsdorf-Koosbüsch Fußball: Lange Zeit sah es nach einem souveränen Sieg der SG Echtersbach-­Biersdorf im Spitzenspiel der Kreisliga B II aus. In der Schlussphase kam das Team um Spielertrainer Dominik Thielmann gegen die SG Pronsfeld dann doch noch mal ins Schwitzen und musste um den 2:1-Erfolg bangen.

Pronsfeld leistete sich zu viele Abspielfehler, wirkte bis in die zweite Halbzeit hinein offensiv völlig blass. Der knapp übers Tor gehende Drehschuss von Thomas Simon in der 55. Minute war die erste halbwegs gute Angriffsaktion der Schon-Elf. Auf der anderen Seite gab es immer wieder sehr gute Möglichkeiten. Mal schoss aber Köhl knapp drüber (35.), hätte Gillen mit einem tückischen Schuss ums Haar Torwart Oliver Kockelmann überrascht (33.) oder blieb der wuselige Marco Eppers im Eins-gegen-Eins am guten Torwart der Pronsfelder hängen (50.).

In der Tat: Die Gäste kamen doch noch auf Touren, wirkten nun endlich zwingender, und die von Spielertrainer Thielmann umsichtig organisierte Abwehr hatte nun reichlich zu tun. Eng wurde es, nachdem Waldemar Friesen mit einem trockenen, platzierten 25-Meter-Schuss das 2:1 markiert hatte (74.). „So kann es gehen: Wir müssen längst 3:0 führen, und jetzt fängt das Zittern an“, entfuhr es SG-Echtersbach-Legende Rudi Winter am Spielfeldrand. Leidenschaftlich kommentierte er jeden Zweikampf seiner Mannen und atmete auch erleichtert auf, als Kreutz zehn Minuten vor Schluss aus kurzer Distanz den Ausgleichs­treffer vergab. Die lange Zeit furios agierenden Hausherren hatten auf einmal weiche Knie bekommen. Auf der Gegenseite wurden Konter zu hastig ausgespielt.

Doch bereits kurz dem Spiel ermahnte Coach Thielmann die Mannschaft, „jetzt keinen Millimeter nachzulassen“. Auch vor der nächsten Aufgabe warnt er: „Wir spielen nächsten Sonntag in Lambertsberg gegen Waxweiler. Dort ist Kirmes, und wir treffen auf einen unangenehmen Gegner.“ Bereits am Mittwoch muss die SG Pronsfeld wieder ran, wenn man im Kreispokal den TuS 05 Daun zu Gast hat. „Die Liga hat bei uns normal Priorität“, so Trainer Schon, schob aber gleich nach: „Da die Pokalendspiele nächstes Jahr bei uns in Lünebach sind, haben wir auch fest vor, in diesem Wettbewerb etwas zu reißen.“