Fußball : Wittlicher Stadtderby als Duell der Gegensätze

Fußball-Bezirksliga: Spitzenreiter Rot-Weiß trifft auf schwach gestartete Lüxemer – Schweich und Ehrang/Pfalzel begegnen sich im Hit.

Bausterts Trainer Thorsten Schmitz weiß: „Das ist ein extrem wichtiges und wegweisendes Spiel, dem eine gewisse Brisanz anhaftet, denn mit Badem kommt die Mannschaft des Bausterter Ex-Trainers. Mit Luca Eichner und Jonas Pick kehren zwei wichtige Akteure in den Kader zurück. Badems Coach Roger Reiter freut sich auf ein „Sechs-Punkte-Spiel. Es gibt keine Ausreden mehr. Drei Punkte wären für das Selbstvertrauen ganz wichtig, um von den Abstiegsplätzen wegzukommen“. Daniel Robertz ist wieder eine Option für die Startelf, wegen eines Muskelfaserrisses fällt Damian Machon verletzt aus.

Es ist das Spitzenspiel der zwölften Runde, wenn der Dritte aus Schweich den Zweiten aus Ehrang und Pfalzel empfängt. Damit kommt es auch zum Torjägerduell zwischen Schweichs Stephan Schleimer (zwölf Tore) und Ehrangs Lukas Herkenroth (elf). „Ich erwarte ein interessantes, und enges Spiel“, fordert Schweichs Coach Jochen Weber vor allem einen hochkonzentrierten Auftritt seiner Abwehrreihe. Patrick Herres (gesperrt) und Niko Schmitt (Muskelfaserriss) fehlen. FSG-Coach Kevin Schmitt sagt: „Beide Teams stehen für attraktiven Offensivfußball. Wir wollen in dem Derby das maximale Ergebnis erreichen.“ Eine Option für die Bank könnten die zuletzt verletzten Luca Heintel und André Thielen sein.

Nach drei Niederlagen in den jüngsten vier Spielen und einer Tordifferenz von 6:16 hinkt der SV Konz momentan den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Dem Team von Thomas Berens fehlen derzeit nicht nur Abwehrstabilität, Spielglück und Coolness vor dem Tor. Fraglich sind wegen Knie- beziehungsweise Rückenproblemen die Einsätze von Merlin Weis, Stefan Becker und Daniel Bobinets. „Mit einem Dreier würden taktisches Verständnis und Selbstvertrauen sicherlich schneller zurückkehren. Wir müssen die Kiste wieder treffen“, fordert Berens.

Die SG Ruwertal war dagegen in den vergangenen Wochen sehr stark, auch wenn das Derby gegen Geisfeld verloren ging (3:4). Trainer Benny Leis meint: „Es ist undankbar gegen einen Gegner zu spielen, der schon wieder unter Zugzwang steht. Konz hat eine enorme Offensivqualität, das wird richtig schwer.“ Mit Pascal Franken, Christopher Cartus (Urlaub), Marvin Renner und Jonas Jung (krank) kehren vier Stammkräfte zurück. Carsten Bach fehlt urlaubsbedingt.

Während Speicher noch immer auf seinen ersten Saisonsieg wartet, haben sich die Moselaner im gesicherten Mittelfeld etabliert. „Einstellung und Mentalität stimmen, nur müssen wir vor der Kiste kaltschnäuziger und abgezockter sein“, fordert Speichers Coach Martin Wagener eine Portion mehr Konzentration. „Bringen wir Mentalität, Tempo und Durchschlagskraft auf den Platz und stehen wir defensiv sicher, können wir den fünften Saisonsieg einfahren“, will SVZR-Spielertrainer Pascal Meschak die drei Punkte. Da Dominik Henchen verletzt ausfällt, wird erneut Maurice Olk zwischen die Pfosten rücken. Fraglich ist dagegen, ob Luca Schädler, Tim Bechtel und Meschak selbst spielen können.

„Das Spiel wird auf dem Platz in Wallendorf sicherlich nicht zum Schönspielen einladen und deswegen vom Kampf geprägt sein“, mutmaßt SGW-Trainer Frank Hermes. Krövs Coach Karl-Heinz Gräfen möchte die zuletzt positiven Auftritte in Speicher (3:2) und gegen Baustert (4:0) fortsetzen und auch in Wallendorf zeigen, dass „wir uns gut entwickelt haben“. Stefan Truong, Dennis Burg und Maximilian Filzen fehlen verletzungsbedingt, hinter den Einsätzen von Niklas Servatius, Dimitri Kunz und Niklas Stephan stehen noch Fragezeichen. Nach seiner Sperre kehrt Leon Heimes definitiv zurück.